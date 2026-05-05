Вибух зачепив прилеглі будинки

У китайському місті, відомому виробництвом піротехніки, прогримів вибух на заводі феєрверків. Внаслідок вибуху понад 20 людей загинули, ще понад 60 зазнали поранень, повідомили у вівторок, 5 травня, ВВС та The Guardian.

Вибух пролунав у місті Лоян у провінції Хенань. Місцеві медіа повідомили, що вибух пошкодив не тільки завод, але і вікна сусіднього житлового будинку.

На відео, оприлюднених у мережі, видно великий стовп диму та загоряння на місці заводу, а також розкидані довкола уламки.

An explosion occurred today at Huasheng Fireworks in Liuyang, Hunan, China.



3 fatalities and 25 injuries, with 2 people in serious condition. Emergency teams remain on-site as rescue operations continue. pic.twitter.com/wFbO1yp1At — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 4, 2026

Після детонації місцева влада евакуювала всіх людей в радіусі 3 км від місця події. До ліквідації пожежі залучили 1500 рятувальників, пошукових собак, роботів та дрони. В межах рятувальної місії з-під завалів врятували сімох людей.

Внаслідок вибуху загинули 26 людей, ще 61 людина постраждала. Вік потерпілих – від 20 до 60 років, частина з них зазнали переломів через падіння уламків.

Державні медіа Китаю повідомили, що поліція розпочала розслідування щодо причини вибуху та вжила «заходів контролю» щодо керівництва компанії з виробництва феєрверків.

Зазначимо, Лоян – одне з найдавніших міст Китаю, яке було однією з його історичних столиць. У сучасності місто відоме як найбільший у світі центр виробництва та торгівлі феєрверків та петард. Щороку там проводять фестиваль піротехніки.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року в США стався вибух на заводі боєприпасів Accurate Energetic Systems. Детонація повністю зруйнувала будівлю заводу, 18 людей зникли безвісти чи загинули.