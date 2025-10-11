Вибух повністю знищив завод

У п’ятницю, 10 жовтня, у США на заводі з виробництва боєприпасів прогримів вибух. Детонація повністю зруйнувала будівлю заводу, 18 людей вважають зниклими безвісти та ймовірно загиблими, повідомило агентство Reuters.

Вибух стався на підприємстві Accurate Energetic Systems, розташованому за 100 км на захід від американського Нешвілла. Місцева влада повідомила про велику кількість жертв внаслідок вибуху, проте точну їх кількість досі не назвали.

За попередніми даними, щонайменше 18 людей вважають зниклими безвісти. Будівля заводу повністю зруйнована вибухом.

An explosion occurred at a US munitions plant “Accurate Energetic Systems” (AES) in Tennessee. pic.twitter.com/QX6DIS2xcq — Konstantinos (@KonstanVe) October 10, 2025

У компанії Accurate Energetic Systems причин вибуху наразі не назвали. Зазначається, що завод не мав серйозних порушень безпеки, хоч у 2014 році там стався менший вибух боєприпасів. Тоді внаслідок детонації загинула одна людина, ще троє зазнали поранень.

На місці події перебувають слідчі ФБР та Бюро з контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами (ATF).