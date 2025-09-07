На місце події відправили вертоліт повітряної швидкої допомоги.

У суботу, 6 вересня, у варшавському районі Рембертув на території військового полігону пролунав вибух, внаслідок чого постраждали двоє цивільних. Про це повідомив телеканал Polsat News.

«На військовому полігоні в районі Рембертув у Варшаві стався вибух, внаслідок якого постраждали двоє людей. Постраждалих доставлено до лікарні. На місці події працює військова поліція», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що на території полігону спрацював невідомий вибуховий пристрій. Його походження та детальні обставини інциденту розслідуватимуть.

Поранення внаслідок вибуху отримали двоє цивільних. У повідомленні зауважують, що вони проникнули на територію полігону всупереч чітко позначеним заборонам. Один з постраждалих – чоловік близько 50 років, а другий – віком близько 30 років. Вони мають численні рвані рани, обоє у важкому стані. На місце події відправили вертоліт повітряної швидкої допомоги.

Нагадаємо, 6 вересня у Люблінському воєводстві, неподалік від кордону з Україною, впав невідомий безпілотник. Постраждалих унаслідок інциденту немає, спецслужби вивчають знайдений БпЛА.