На заводі вибухнув підсилювач детонатора, внаслідок чого постраждали п'ятеро працівників

У п’ятницю, 30 травня, у Сербії на заводі з виробництва озброєння Krušik стався вибух. Внаслідок вибуху постраждали п’ятеро людей. За день до того російська зовнішня розвідка звинуватила підприємство у виробництві товарів для України, повідомило сербське медіа РТС.

Вибух стався приблизно о 07:40 ранку на заводі Krušik у Валево у західній частині Сербії. Керівництво заводу опублікувало заяву, в якій повідомило про п’ятеро постраждалих внаслідок вибуху.

За даними керівництва Krušik, на заводі випадково спрацював підсилювач детонатора під час пресування вибухової речовини пентриту. Вибух стався у капсульному відділі заводу.

«Один працівник отримав травми у вигляді порізів, а у чотирьох працівників спостерігається дзвін у вухах», – повідомили у пресслужбі заводу.

Постраждалих співробітників госпіталізували.

Зазначимо, компанію Krušik заснували у 1939 у тодішній Югославії для оборонних потреб. Наразі завод із штаб-квартирою у Валево виробляє оборонну та цивільну техніку, а також зброю та снаряди.

У 2022 році Міноборони України опублікувало відео на YouTube, на якому видно, як українські солдати стріляють з 60-мм мінометних снарядів (M73), вироблених компанією «Крушик» у 2018 році. Втім, у 2023 році компанія заперечила постачання зброї Українію

Цікаво, що напередодні, 29 травня, російська служба зовнішньої розвідки заявила про те, що «сербський військово-промисловий намагається вистрілити Росії в спину» та продовжує постачання боєприпасів до України. Серед компаній, яких звинуватили росіяни, був завод Krušik.

Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що нібито сербські заводи постачають Україні «сотні тисяч снарядів для ракетних систем залпового вогню і гаубиць, а також мільйоном патронів для стрілецької зброї». Росіяни звинуватили у виробництві озброєння для України найбільші оборонні компанії Сербії, зокрема:

Yugoimport SDPR,

Zenitprom,

Krusik,

Sofag,

Reyer DTI,

Sloboda,

Prvi Partizan.

Нагадаємо, у 2024 році президент Сербії Александра Вучич повідомив, що Сербія не експортує боєприпаси ні в Росію, ні до України, але має контракти з США, Іспанією та Чехією, які можуть використовувати закуплене озброєння на власний розсуд. За даними Financial Times, протягом 2022-2024 років Сербія експортувала до України через треті країни снарядів на 800 млн євро.