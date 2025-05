У вівторок, 27 травня, у Китаї пролунав вибух на хімічному заводі. Внаслідок вибуху загинули п’ятеро людей і щонайменше 19 постраждали, повідомило CNN.

Аварія сталася на хімзаводі Shandong Youdao Chemical, розташованому у місті Гаомі у провінції Шаньдун, що на сході країни. Завод виробляє пестициди, фармацевтичні препарати та хімічні проміжні продукти.

На відео, оприлюднених у соцмережах, видно стовпи сірого диму, які піднялися на кілька сотень метрів у небо. Причини вибуху наразі встановлюються.

Today: Tragedy in Gaomi, China: May 27, 2025



A deadly blast at the world’s largest chlorpyrifos plant leaves:



- 5 dead, 6 missing,

- 19 injured.

The explosion at Shandong Youdao Chemical sent a fireball into the sky, shattering windows and lives. pic.twitter.com/Rhh7pa0zsr