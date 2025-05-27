Момент вибуху на заводі Shandong Youdao Chemical

У вівторок, 27 травня, у Китаї пролунав вибух на хімічному заводі. Внаслідок вибуху загинули п’ятеро людей і щонайменше 19 постраждали, повідомило CNN.

Аварія сталася на хімзаводі Shandong Youdao Chemical, розташованому у місті Гаомі у провінції Шаньдун, що на сході країни. Завод виробляє пестициди, фармацевтичні препарати та хімічні проміжні продукти.

На відео, оприлюднених у соцмережах, видно стовпи сірого диму, які піднялися на кілька сотень метрів у небо. Причини вибуху наразі встановлюються.

Today: Tragedy in Gaomi, China: May 27, 2025



A deadly blast at the world’s largest chlorpyrifos plant leaves:



- 5 dead, 6 missing,

- 19 injured.

The explosion at Shandong Youdao Chemical sent a fireball into the sky, shattering windows and lives. pic.twitter.com/Rhh7pa0zsr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 27, 2025

Внаслідок вибуху щонайменше п’ять людей загинули, ще 19 отримали легкі поранення. Ще шестеро людей вважають зниклими безвісти. Зазначимо, на заводі працює близько трьох сотень людей.

На місці події працюють рятувальники, пожежники та правоохоронці. Загалом до рятувальної операції залучили 55 одиниць техніки та 232 людини.