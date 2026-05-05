На львівській пивоварні Carlsberg запустили нову виробничу лінію

Carlsberg Ukraine запустила нову баночну лінію на своєму заводі у Львові. Компанія вклала в неї 610 млн грн – майже 12 млн євро, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Міський голова назвав запуск лінії важливим для міста, зауваживши, що нові інвестиції – це робочі місця, податки і підтримка економіки під час війни. А також відзначив партнерство компанії з реабілітаційним центром UNBROKEN.

«Цінуємо, що великий міжнародний бізнес не просто працює в Україні, а інвестує, підтримує громади і допомагає нашим людям, зокрема через партнерство з UNBROKEN», – зазначив Андрій Садовий.

Що відомо про нову лінію?

Завдяки новим потужностям завантаженість пивоварні зросте на 30%, пише NV з посиланням на компанію. Лінія займає тисячу квадратних метрів і складається з восьми машин. На повній потужності вона випускає 40 тис. банок, або 20 тис. літрів на годину. Обслуговують її лише троє працівників за зміну.

Обладнання адаптували для полегшених умов праці. Зокрма, електричні машини підіймають вантажі без фізичних зусиль, тож працювати на лінії можуть як чоловіки, так і жінки. Частина персоналу пройшла двотижневе навчання в Німеччині.

Загалом із початку повномасштабної війни Carlsberg Group інвестувала в Україну 4,4 млрд грн. Ба більше, компанія планує інвестувати від одного до півтора мільярда гривень щороку впродовж наступних трьох років.

Carlsberg Ukraine працює на заводах у Львові, Києві та Запоріжжі. У портфелі Carlsberg в Україні присутні такі торгові марки, як Львівське, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, Арсенал, Квас Тарас, Somersby.