Суто пивна історія

На території «Львівської пивоварні» працює унікальний музей пива – «Львіварня», що вважається одним з найкращих музейно-культурних комплексів Східної Європи. Тут розповідають як і коли виникло пиво, чому спершу його пили через соломинку, а також про розвиток пивоваріння у Львові. Відвідувачам показують давні атрибути пивоварів та навіть пропонують підпали Львів, як це трапилось у 1527 році.

ZAXID.NET відвідав «Львіварню» і розповідає своїм читачам, що можна побачити у інтерактивному музеї пива, який вважають одним з кращих музейно-культурних комплексів Східної Європи.

Цим текстом ZAXID.NET продовжує проект «Пішли в музей!», у рамках якого щовихідних публікуватиме тексти про музейні скарби, які лежать у нас перед носом, але ми їх часто не помічаємо.

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У підвалі музею відвідувачам показують з чого розпочиналась історія пива та розповідають про Шумерське царство, Вавилон та Єгипет. Перше пиво з ячменю та пшениці, без додавання хмелю, варили саме шумери. Його винайшли випадково. На барельєфі на початку експозиції зображено людей, що через соломинки п’ють пиво з великого глечика. Екскурсовод розповідає, що пиво було не фільтроване, тому його пили через соломинку, щоб людям не заважав осад та зерно. Пити пиво з келихів почали в Асирії.

Праця пивовара в Єгипті та Вавилоні була настільки шанованою, що люди цього фаху звільнялися навіть від військової повинності. Єгиптянам так подобалось пиво, що навіть у похованнях фараонів ставили «ушебті» – фігури пивоварів, щоб вони варили їм пиво після смерті.

Зліва на фото зображені фігури пивоварів, які ставили у похованнях фараонів

Детальну хронологію поширення пива у світі можна побачити на одному із стендів «Львіварні». Звідки дізнаємось, що Нефертіті вміла добре варити пиво, хто познайомив Європу з пивом та коли у нього почали додавати хміль. До слова, першими у пиво хміль почали додавати монахи.

Карта поширення пива (клікніть для збільшення)

Баварські монахи у VIII ст. – IX ст. виявили, що хміль надає пиву особливого смаку і міцності, а також продовжує термін його зберігання. Оскільки це морозостійка рослина, то її можна було вирощувати у Європі.

1516 рік став знаковим у середньовічній історії пива, адже у Баварії видали «Закон про чистоту пива». Він дозволяв варити пиво тільки з хмелю, солоду і води.

Диплом львівського пивовара

Перший документально підтверджений цех пивоварів у Львові заснували у 1425 році. Туди приймали лише одружених чоловіків, які перед тим пройшли навчання тривалістю два роки.

У музеї показують оригінал сертифікату, який видали одному з пивоварів, що працювали у цеху. 61-річний Франц Гарднер «з радістю, тихо, мирно та сумлінно» проходив навчання 2 роки і 6 тижнів.

За старими львівськими гравюрами XVI ст. – XVII ст. у музеї відтворили макет давньої вежі пивоварів, яка колись була на сучасній вул. Підвальній. Чоловіки, що працювали у цеху, під час війни мали обороняти свою вежу.

Макет вежі пивоварів та рухома гравюра пивоварського цеху

У одному з залів музею відвідувачам показують пожежу 1527 року, у якій згоріло майже все місто. На великому екрані зображені дерев’яні будинки, а вже через кілька секунд екскурсовод пропонує відвідувачам їх підпалити. Від невеликої іскри до великої пожежі відвідувачі бачать як згоріло місто у 1527 році. Тоді пожежа виникла у будівлі пивоварні. Відтоді пивоварні дозволяли відкривати лише у передмісті.

Від невеликої іскри до великої пожежі відвідувачі бачать як згоріло місто у 1527 році

У 1715 році монахи-єзуїти заснували «Львівську пивоварню», вона була розташована на передмісті Львова (сучасна вул. Клепарівська) і працює донині. Одним з найвідоміших підприємців, що розвивав пивоварню, був Роберт Домс.

Окрім історичних фактів, відвідувачі можуть подивитись фрагмент фільму про львівських батяр та зробити фото на кількох фотозонах: у кнайпі, біля пивовара чи у ванні, у яку раніше наливали відпрацьовану воду з пивоварні.

Одна з фотозон музею

Цікавою є також автентична книга пивовара 1930-х років. Головний пивовар фіксував у цій книзі процес варіння певного сорту пива, характеристики солоду, хмелю, бродіння. Тут також вказували кількість готової продукції, яку передавали на склад.

Зліва за склом зберігають книгу пивовара 30-х років

Як виглядала тогочасна реклама пива біля кнайп, плакати та фото з рекламних кампаній, які організовували, щоб привертали увагу до нових сортів пива, також показують відвідувачам.

Стеля із пивних бочок

Після екскурсії залами з історичними експонатами, що розповідають про історію пивоваріння, відвідувачі потрапляють до мистецького простору «Львіварні». Піднявшись сходами, увагу одразу привертають чани та стеля із 20 тис. клепок (дощечок, з яких складаються пивні бочки).

Чани та стеля із 20 тис. клепок (дощечок, з яких складаються пивні бочки)

Тут можна побачити частину колекції пивних етикеток Ростислава Лозовюка. Зокрема, тут представлені кілька десятків різних етикеток, що стосуються пивоваріння у Львові, загалом ж у колекції львів’янина є 200 тис. експонатів.

Етикетки з колекції львів'янина Ростислава Лозовюка

У музеї можна доторкнутись до пивного солоду та хмелю, дізнавшись, де їх вирощують та у чому полягає особливість різних видів.

Типи пивного солоду (клікніть для збільшення)

Цей зал останній, у якому розповідають про пивоваріння. Піднявшись сходами на другий поверх, відвідувачам пропонують спробувати, яке воно на смак.

Дегустаційна зала та арт-простір музею

У цьому залі, окрім дегустації пива, відбуваються також кінопокази, виставки та творчі зустрічі.

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Графік роботи: музей пива розташований на вул. Клепарівській, 18 на території «Львівської пивоварні», працює щодня з 10:00 до 19:00.

Вартість: вхідний квиток для дорослого коштує 60 грн, для студентів та підлітків – 48 грн, діти до 7 років можуть відвідувати музей безкоштовного. У вхідний квиток включена екскурсія, що відбувається згідно з графіком. Вартість дегустації чотирьох сортів пива – 40 грн.

Фото Євгена Кравса для ZAXID.NET