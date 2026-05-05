Ігор Зінкевич уже не вперше поширює різні фейки, які неодноразово були спростовані

Депутат Львівської міської ради від фракції «Варта» Ігор Зінкевич поширив черговий фейк – цього разу про те, що вакцина від коронавірусу викликає рак і науку, яка його вивчає – онкологію. Такий допис він зробив у своїх соцмережах у вівторок, 5 травня, посилаючись на кандидатку медичних наук, доцентку кафедри інфекційних хвороб Національного університету охорони здоров’я України Любов Коцюбайло. Цей фейк МОЗ та незалежні фактчекери спростували ще кілька років тому.

«Рак та онкологію викликає вакцина від коронавірусу, вже є такі випадки, — заявила Любов Коцюбайло, доцентка кафедри інфекційних хвороб. Якесь двояке відчуття від такої новини, згадуючи як вимагали вакцину», – написав у соцмережах 5 травня Ігор Зінкевич.

Депутат посилається на інтерв’ю Любов Коцюбайло ютуб-каналу «Насправді», опублікованому 4 травня, в якому вона сказала, що наразі є «велике протиріччя щодо ефективності та достовірності вакцини від коронавірусу».

«Сказати, що це профілактика? Та це навпаки викликало хворобу», – сказала вона, коментуючи випадки, коли людина захворіла на коронавірус за три дні після щеплення.

Вона додала, що з її досвіду і з досвіду всього світу жодна вакцина проти SARS-CoV не працює. При цьому, на жодні конкретні дослідження Любов Коцюбайло не посилається.

«Багато доведено в світі, що виникло багато нових онкологічних захворювань, які ідентифікуються по біопсії і по імуногістохімії в світі, коли це підтверджують світові лабораторії в Німеччині, в Ізраїлі, в США, в Японії, вони пишуть, шо дане онкологічне захворювання асоційоване з вакциною від Covid-19. Це такі речі, які в науковому світі є і вони відомі. В багатьох країнах нема бустерної вакцинації. Це теж нас повинно насторожити», – сказала Любов Коцюбайло.

Прикметно, що за даними ВООЗ, бустерні дози вакцин не роблять в країнах, які переважно не мали на це фінансування і зосередились на первинній вакцинації. Переважно це країни Африки та Азії, де діє специфічна державна політика щодо щеплень.

У відповідь на питання журналістки, чи можна від вакцини від ковіду отримати рак, вона відповіла: «І не тільки, й це зараз вивчається на високому рівні», додавши, що в світі є випадки «цікавої онкології», яка не просто піддається лікуванню. При цьому вона посилається на неназвані наукові публікації, які, за її словами, закриті і потребують особливої підписки.

Тут варто наголосити, що взагалі онкологія – це розділ медицини, який вивчає причини та лікування доброякісних і злоякісних новоутворень – рак. Сам термін «онкологія» не є визначенням захворювання. Крім цього, більшість міжнародних наукових медичних баз є відкритими. Їх вичерпний перелік готував, наприклад, Львівський національний медичний університет.

За рекомендацією МОЗ, вакцинація залишається єдиним способом зменшення ризиків захворювання на коронавірус. Наразі не існує жодних науково доведених фактів зв’язку між вакцинацією від ковіду та спричиненням онкологічних захворювань, оскільки вакцини не взаємодіють із ДНК людини й не здатні викликати генетичні мутації, які й призводять до онкологічних захворювань.

Генеральна директорка Центру контролю і профілактики хвороб Наталія Тімко-Іванченко у коментарі ZAXID.NET підтвердила, що наразі немає жодних наукових досліджень, які б підтверджували цей зв’язок. Нові медичні наукові дослідження в Україні імплементує Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики. За актуальними рекомендаціями її голови Федора Лапія, дорослим із груп ризику рекомендується робити бустерну дозу щеплення кожні шість місяців.

У жовтні 2025 року дослідники з Онкологічного центру MD Anderson у Х’юстоні та Університету Флориди дійшли висновку, що широко використовувані вакцини проти Covid-19 можуть мати несподівану користь для деяких онкологічних пацієнтів – активізувати їхню імунну систему для боротьби з пухлинами. Зокрема, пацієнти із запущеними формами раку легенів або шкіри, які приймали лікування, а також отримували ін’єкцію вакцин Pfizer або Moderna, жили значно довше.

Натомість фейки про те, що щеплення проти коронавірусу спричиняють рак, поширюють іще з 2020 року, коли з’явились перші вакцини. Відомий львівський антивакцинатор Остап Стахів навіть посилався на неіснуючі дані Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Насправді ж у серпні 2025 року ця ж установа оновила рекомендації щодо щеплень від ковіду, зважаючи на мутовані штами.

Додамо, що Ігор Зінкевич не вперше поширює різні фейки. Наприклад, він одним із перших підхопив фейк, який росіяни активно поширювали у тіктоці, про нібито наведення ракет на індустріальний парк мером Львова. У 2025 році депутат поширив у фейсбуку російський жарт у вигляді вірша про Буратіно, а після зауважень заявив, що не знав про російське походження вірша, втім, допис так і не видалив.

У січні 2026 року він передчасно повідомив про смерть народного депутата Ореста Саламахи, коли в той час за його життя боролися медики, які констатували смерть на 20 хвилин пізніше.