Після зауваження про російське походження жарту, Ігор Зінкевич допис не видалив

Депутат Львівської міської ради від фракції «Варта» та завідувач музею «Олеський замок» Ігор Зінкевич поширив на сторінках у соцмережах російський жарт у вигляді вірша про Буратіно. На це звернула увагу львівська активістка Марʼяна Павловська. Сам депутат заявив, що не знав про російське походження вірша, втім допис так і не видалив.

Відповідний допис 42-річний депутат Ігор Зінкевич опублікував у Facebook та Threads у середу, 14 травня.

«Жахлива новина! В Чернівецькій області бобри загризли Буратіно. Він весь у березовому соку лежить у траві, розкинувши руки. Декілька дятлів кружляють над ним. Трошки позитиву треба в ці складні дні у нас», – написав Ігор Зінкевич.

Скріншот допису Ігоря Зінкевича у Facebook

Буратіно – вигаданий персонаж казки російського письменника Алєксєя Толстого «Золотий ключик або пригоди Буратіно», що написана у 1936 році. За сюжетом, Буратіно – дерев'яний хлопчик, вирізьблений із поліна татком Карло.

Сам жартівливий вірш про Буратіно також російський, але перекладений українською. На це звернула увагу львівська активістка Марʼяна Павловська.

«Запамʼятайте цей примітивний допис депутата Львівської міської ради, коли будете голосувати на наступних виборах. Бо ці “геніальні” рядки про радянського персонажа Буратіно (якого, кажуть, списали з Піноккіо) – це примітивний уривок з “вірша”, який шерили років зо 5-7 тому і пішов він звісно з російських сайтів», – зазначила Марʼяна Павловська.

У коментарі ZAXID.NET Ігор Зінкевич повідомив, що не знав, що це український переклад російського жарту. Однак допис станом на момент публікації не видалив.

«Я побачив в групі Telegram-канал, типу смішні історії чи щось таке. Враховуючи похмурий день і загалом тяжкі дні в Україні, вирішив хоч якось розвеселити людей», – розповів Ігор Зінкевич.

У мережі цей вірш російською згадується щонайменше у 2012 році. На різноманітних російських форумах автором вірша вказаний нікнейм «бес», на сайті Стихи.ру автором вірша вказаний Серьога Большой, а датою публікації – 2015 рік. Українську версію вірша вперше опублікували на Instagram-сторінці «Карусель твоїх думок» ще 13 квітня.

Додамо, що Ігор Зінкевич відомий як засновник популярної львівської Facebook-групи «Варта». У 2020 році він став депутатом Львівської міської ради від однойменної партії та очолив міську комісію транспорту, звʼязку та міської мобільності.

З жовтня 2019 року він працював помічником директора Львівської національної галереї мистецтв Тараса Возняка, а у вересні 2024 року його призначили завідувачем музею «Олеський замок».

На своїх сторінках у соцмережах він і його сайт «Варта» регулярно публікують новинні дописи, серед яких є й фейкові.