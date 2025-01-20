Відео із вибаченням Василя Музики опублікував Telegram-канал «Правий сектор Львівщина»

Директор обласного КП «Підприємство автотранспортного обслуговування», представник партії «Європейська солідарність» Василь Музика записав відео із вибаченням за образливі висловлювання на адресу «Азову» та «Правого сектору». Відео опублікували ввечері у понеділок, 20 січня, у Telegram-каналі «Правий сектор Львівщина», зазначивши, що конфлікт урегульовано.

Як інформував ZAXID.NET, 14 січня 57-річний Василь Музика на сторінці у Facebook опублікував гнівний допис, таким чином відреагувавши на інформацію про переведення фахівців-авіатехніків у піхотні підрозділи. У дописі очільник обласного комунального підприємства звинуватив «Азов» та «Правий сектор» у замовчуванні цієї інформації, використовуючи образи та грубу лайку. Також він написав, що ненавидить ці та інші організації «більше за москалів».

Згодом Василь Музика видалив свій допис і опублікував новий із вибаченням, зазначивши, що «неправильно висловився про підрозділи, які точно герої». Однак допис посадовця ЛОР привернув увагу користувачів соцмережі, зокрема й військовослужбовців, тому після розголосу Василь Музика видалив і допис із вибаченням.

У коментарі ZAXID.NET він пояснив, що погарячкував і видалив свої дописи, оскільки його неправильно зрозуміли. За його словами, в образливому повідомленні йшлося про політичні партії, а не бойові підрозділи. Василь Музика запевнив, що видалив дописи самостійно, без зауважень від керівника Львівської облради чи партії.

Ввечері у понеділок, 20 січня, у Telegram-каналі «Правий сектор Львівщина» опублікували відео із вибаченням Василя Музики.

«Кожне слово, сказане в публічну площину, ми маємо розуміти, що воно має надвелику вагу. Даючи оцінку політичній позиції певних політичних партій, які мають бойові підрозділи, чи членів яких дуже багато на фронті, я допустив двояке трактування. І моя агресивна оцінка політичної опозиції могла скласти враження, що я зневажаю чи нівелюю подвиг тих партій, які воюють на фронті. Це в жодному разі не так. Я абсолютно щиро кажу, що більшої поваги до людей, які воюють на фронті, і які зараз боронять Україну ціною свого життя, в мене точно нема і бути не може. Тому я ще раз вибачаюсь перед тими, кого мої слова могли образити», – сказав Василь Музика.

Він наголосив, що записав це відео без примусу з власних міркувань, застерігши інших від подібних учинків.

Додамо, що у 2010 році Василь Музика балотувався до Львівської міської ради на мажоритарному окрузі від Соціалістичної партії України й багато років був секретарем львівського осередку партії. На останніх президентських та місцевих виборах працював у команді Петра Порошенка та Олега Синютки, є членом ради львівської організації партії «Європейська солідарність».