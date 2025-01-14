Генштаб заперечив, що дефіцитних спеціалістів з обслуговування авіації переводитимуть до піхоти

Генеральний штаб ЗСУ відреагував на відеозвернення 114-ї бригади тактичної авіації про те, що Повітряні сили отримали розпорядження перевести авіатехніків бригади у піхоту. Генштаб підтвердив, що деякі переведення до Сухопутних сил відбуваються, проте не стосуються авіаційних фахівців.

У вівторок, 14 січня, у пресслужбі Генштабу повідомили, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки «не планувалося і не планується» переводити у піхотні підрозділи. За даними штабу, Повітряні сили навпаки нарощують кількість технічного та льотного персоналу.

«Разом з тим, окремі категорії особового складу Повітряних Сил, як і інших видів і родів Збройних Сил України, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо. Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Окрім того, Генштаб повідомив про заборону переміщення із займаних посад авіатехніків та інших фахівців, які пройшли підготовку за кордоном та навчалися обслуговувати іноземну військову техніку.

Зазначимо, реакція Генерального штабу ЗСУ відбулася після поширення відеозвернення 114-ї тактичної авіаційної бригади Повітряних Сил ЗСУ з Прикарпаття, авіатехніки якої заявили, що бригада отримала наказ на переведення фахівців у піхотні підрозділи. За даними військових, 218 авіатехніків, персоналу, який обслуговує ЗРК та ППО, а також радари, мали перевести до піхоти Сухопутних військ – при тому, що у Повітряних Силах також є бригада піхоти.

За даними медіа «Ґрунт», розпорядження, видане 12 січня, передбачало, що з кожної бригади тактичної авіації планують перевести «сотні військовослужбовців», а «Мілітарний» з посиланням на джерела повідомив, що наказ санкціонував сам головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про переведення масово почали повідомляти військові льотчики та їхні родини у соцмережах.

До слова, у грудні 2024 року видання The Guardian опублікувало матеріал, де йшлося, що українське командування начебто наказало Повітряним Силам відправляти у піхоту непідготовлених до цього військових з підрозділів протиповітряної оборони. Тоді Генштаб ЗСУ відреагував на повідомлення медіа, заперечивши його та заявивши, що до підрозділів піхоти нібито переводять частину військових зі складу охорони ПС ЗС України, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що «не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки».