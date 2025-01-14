Авіатехніки 114-ї бригади записали публічне звернення щодо переведення їх у піхотні підрозділи

Командування ЗСУ наказало Повітряним Силам розпочати масштабне переведення авіаційного персоналу та фахівців з обслуговування зенітних комплексів у піхотні підрозділи. Першими про переведення заявили у відеозверненні 14 січня авіаційні техніки 114-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ. За даними «Мілітарного», відповідне розпорядження санкціонував Головнокомандувач Олександр Сирський.

«Нам сьогодні надійшла телеграма про переведення майже всього технічного персоналу в піхоту», – повідомили авіатехніки у відеозверненні.

За словами сержанта 114-ї бригади Віталія Горжевського, наказ передбачає переведення 218 людей у піхотні підрозділи. Він зазначив, що раніше схожим чином перевели вже 250 людей.

Бригада спеціалізується на обслуговуванні та технічній підтримці авіації – зокрема, радянських винищувачів МіГ-29 та нового, сучаснішого обладнання. За даними видання «Мілітарний», наказ командування ЗСУ фактично робить небоєздатною бригаду тактичної авіації, оскільки літаки не зможуть обслуговувати без необхідних фахівців.

«З власних джерел “Мілітарному” відомо, що масштабне вилучення особового складу Повітряних сил санкціоноване розпорядженням Головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського ГК 300/ ДПУ 3/79/ ДСК від 11.01.2025. Окрім авіаційних підрозділів скорочення особового складу також торкнулось зенітних та радіотехнічних підрозділів ПСУ», – йдеться у матеріалі.

За даними медіа «Ґрунт», розпорядження, видане 12 січня, передбачає, що з кожної бригади тактичної авіації планують перевести «сотні військовослужбовців». Про переведення масово почали повідомляти військові льотчики та їхні родини у соцмережах.

Журналісти повідомили, що переведення авіатехніків 114-ї бригади стало третім масштабним переведенням особового складу. Окрім тих, хто обслуговує літаки, планують обслуговуючий персонал та операторів ЗРК включно з тими, хто навчався за кордоном, а також операторів радарних систем. За словами старшого техніка інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї Дмитра Донцова у коментарі «Галці», наказ передбачає переведення не тільки техніків, але і представників керівництва бригади.

Розпорядження передбачає переведення особового складу до частини Сухопутних військ, при тому, що в Повітряних Силах ЗСУ існує власна піхотна бригада. У бригаді воюють бійці авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ.

Нагадаємо, у грудні 2024 року видання The Guardian опублікувало матеріал, де йшлося, що українське командування начебто наказало Повітряним Силам відправляти у піхоту непідготовлених до цього військових з підрозділів протиповітряної оборони. Тоді Генштаб ЗСУ відреагував на повідомлення медіа, заперечивши його та заявивши, що до підрозділів піхоти нібито переводять частину військових зі складу охорони ПС ЗС України, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що «не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки».