Військові, які подали рапорти, стикаються із затримкою відповіді на них

Щодня до застосунку «Армія+» надходять до тисячі рапортів про переведення військовослужбовців до обраних ними частин. Через це система може бути навантаженою, що впливає на строк отримання дозволу на переведення, повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ у вівторок, 14 січня.

За даними Генштабу, функція подання рапорту на переведення в іншу військову частину працює вже два місяці. За цей час вже 7000 військових отримали погодження на переведення до частин, які вони обрали самостійно.

«Водночас деякі військові очікують на накази довше через значне навантаження – щодня надходить до 1 000 рапортів, загалом вже подано 30 тис.», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Зазначається, що деякі військовослужбовці подають заявку по 5-7 разів. Причиною цьому є виправлення помилок за підказками операторів, а також відмова командира частини щодо переведення. Крім того, деякі командири, за даними Генштабу, свідомо ігнорують підписання наказу про переведення, який вже затвердили в системі. На звернення військовослужбовців щодо неправомірних дій реагує Центральне управління захисту прав військовослужбовців, а також органи військового управління.

«Головне — якщо є наказ на переведення, він має виконуватись. А командир не повинен затримувати військового, який законно вибрав для себе інший підрозділ, де почуватиметься вмотивованим», – підкреслили у пресслужбі Генштабу.

Наразі відомство працює над пришвидшенням процесів у застосунку – в «Армія+» оновили шаблон рапорту, а також додали зразки документів.