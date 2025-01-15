Василь Музика працює директором «Підприємства автотранспортного обслуговування» Львівської облради

Директор комунального підприємства Львівської облради «Підприємство автотранспортного обслуговування», представник партії «Європейська солідарність» Василь Музика потрапив у скандал через грубі, образливі висловлювання на адресу «Азову» та «Правого сектору». Посадовець, зокрема, звинуватив «Азов» та «Правий сектор» у мовчанні через інформацію про переведення технічних фахівців з Повітряних сил у піхоту. Згодом Василь Музика свій допис видалив і вибачився, бо «неправильно висловився про підрозділи, які точно герої».

У вівторок, 14 січня, 57-річний Василь Музика оприлюднив гнівний пост на своїй сторінці у Facebook щодо резонансної інформації про переведення фахівців-авіатехніків у піхотні підрозділи. Так чиновник Львівської облради зреагував на відеозвернення авіатехніків 114-ї тактичної авіаційної бригади Повітряних сил ЗСУ з Прикарпаття, які заявили про отримання наказу на переведення фахівців у піхоту.

Василь Музика назвав такі рішення «свідомою диверсією» та заявив, що тих, хто дав такі накази та виконав, їх потрібно розстріляти, а «владу, котра таке допускає, потрібно зносити на вилах».

При цьому директор комунального підприємства ЛОР образливо, із застосуванням грубої лайки висловився на адресу «Азову» та «Правого сектору», звинувативши їх у відсутності реакції на такі рішення військового керівництва.

«Й*баний Азов, Парасюк, Савченко, Правий сектор, ота п*зда білобриса, не знаю прізвище у Львові, що на Порошенка кидалася у 2019 році біля пам’ятника Шевченку, симпатики п*дара Саакашваіді, де ви? Очі чим позаростали? Ненавиджу вас більше за москалів!», – написав Василь Музика.

Скріни зі сторінки Антона Петрівського у Facebook

Такий допис чиновника ЛОР привернув увагу дописувачів соцмережі, зокрема, й військовослужбовців. У результаті того ж дня Василь Музика оприлюднив вибачення, а згодом обидва свої пости (зі звинуваченням «Азову» та «Правого сектору» та з вибаченням) видалив.

Директор підприємства пояснив різкі заяви тим, що «псіханув» і «неправильно висловився про “Правий сектор” та “Азов”, підрозділи, які точно герої».

Скріни зі сторінки Антона Петрівського у Facebook

Василь Музика уточнив ZAXID.NET, що видалив свої дописи, оскільки його неправильно зрозуміли.

«Коли я говорю “Правий сектор” і “Азов”, я маю на увазі політичні партії, а не бойові підрозділи, а люди це сприйняли на адресу бойових підрозділів. Відповідно, я ні в якому разі не хотів образити людей, які воюють та зі зброєю в руках нас захищають, тому я вирішив не накаляти ситуацію, а прибрати це», – пояснив Василь Музика, запевнивши, що видалив дописи самостійно, без зауважень з боку керівника Львівської облради чи партії.

Василь Музика 2010 року балотувався до Львівської міської ради на мажоритарному окрузі від Соціалістичної партії України, багато років був секретарем львівського осередку Соціалістичної партії. На останніх президентських та місцевих виборах працював у команді Петра Порошенка та Олега Синютки, є членом ради львівської організації партії «Європейська солідарність».

Зазначимо, що добровольчий український корпус «Правий сектор» (ДУК ПС) був утворений у 2014 році як бойове крило громадсько-політичної організації «Правий сектор». Після початку повномасштабної війни ДУК легалізовано як окрему військову частину в лавах ЗСУ, а згодом переформатовано у 67-му окрему механізовану бригаду у складі ЗСУ.