У суботу, 4 квітня, 27-річна жінка потрапила в реанімацію після падіння з самоката у Львові. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11:04, на ділянці дороги між селищем Брюховичі та Голосківським цвинтарем.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка електросамоката Kukirin G4, 27-річна жителька Брюховичів, не впоралася з керуванням, внаслідок чого впала і отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Наразі вона перебуває в реанімаційному відділенні однієї з лікарень.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Поліція Львівщини закликає водіїв електросамокатів – ретельно дотримуватись усіх вимог правил дорожнього руху, не перевищувати швидкості та стежити за дорогою. Бути уважними на проїзній частині, а у темну пору доби – майти світлоповертальні елементи.