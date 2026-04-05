Вперше з початку війни на Близькому Сході США втратили літак у повітрі від ворожого вогню

Американські спецпризначенці врятували двох членів екіпажу винищувача F-15, який збили над територією Ірану. Пілоти катапультувалися, одного знайшли ще 3 квітня, а другого тривалий час шукали за значної повітряної підтримки, повідомило 4 квітня Axios. У неділю, 5 квітня, інформацію про порятунок пілота підтвердив президент США Дональд Трамп.

Про збиття американського винищувача Іран заявив у пʼятницю, 3 квітня. Збиття F-15 над територією Ірану стало першим внаслідок ворожого вогню з початкувійни на Близькому Сході. Одного з пілотів врятували того ж дня після збиття літака.

За словами співрозмовників Axios, інший пілот зазнав поранення після катапультування з літака, але міг ходити. Він понад добу переховувався в горах, що дозволило йому уникнути іранського полону. Джерела видання повідомили, що солдата врятував підрозділ спецпризначення за значної повітряної підтримки.

Видання зазначає, що збиття літака «стало жахіттям для американських військових», бо КВІР розшукував їх на території Ірану. Зазначається, що іранська влада оголосила нагороду в 10 млрд томанів тому, хто знайде американця.

Дональд Трамп назвав порятунок пілотів однією з найсміливіших пошуково-рятувальних операцій в історії США. Він зазначив, що операції з порятунку відбулися «без жодного загиблого чи навіть пораненого». За операцією Трамп спостерігав з Ситуаційної кімнати Білого дому.

Зазначимо, з лютого на Близькому Сході триває військова операція США та Ізраїлю проти Ірану, який не відмовився від своєї програми ядерного озброєння. По країні завдають масовані ракетні та авіаційні удари. У відповідь Іран атакував американські та європейські бази в низці країн Перської затоки. Згодом американські чиновники заявили про блокування Ормузької протоки та мінування її вод з боку Ірану.

19 березня CNN повідомив, що Іран вперше вразив американський літак-невидимку F-35. Винищувач-амфібія був змушений здійснити екстрену посадку. До того США втратили три винищувачі F-15 через дружній вогонь над Кувейтом. 29 березня Іран знищив літак стратегічної авіації США E-3 Sentry AWACS на авіабазі в Саудівській Аравії.