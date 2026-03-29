Іранський удар знищив хвостову частину літака E-3G Sentry AWACS

Внаслідок комбінованого іранського удару по військовій базі США у Саудівській Аравії знищений літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-3 Sentry AWACS. Про це повідомило видання Air & Space Forces Magazine 28 березня. Вже 29 березня авіаційний оглядач TheIntelFrog оприлюднив фото знищеного літака.

Іран здійснив атаку дронами та ракетами на американську авіаційну базу «Принц Султан» у провінції Ер-Ріяд у Саудівській Аравії. 27 березня про ураження бази повідомило CNN із посиланням на американських посадовців.

За даними Air & Space Forces, внаслідок атаки постраждав понад десяток американських військовослужбовців, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Крім того, іранська атака пошкодила кілька літаків-заправників.

На фото, які оприлюднив TheIntelFrog, видно літак з маркуванням Повітряних сил США з серйозними пошкодженнями хвостової частини. За даними оглядача, це – E-3G Sentry AWACS з номером 81-0005 (AE11EE). Літак входив до 552-го крила управління повітрям США.

E-3G Sentry AWACS – літак стратегічної авіації, розроблений для дальнього радіолокаційного виявлення. Air & Space Forces повідомило, що на авіабазі «Принц Султан» перебували шість літаків E-3. Вартість одного такого літака – близько 270 млн доларів.

«Втрата цього E-3 є надзвичайно проблематичною, зважаючи на те, наскільки ці платформи управління боєм важливі для всього — від розмежування повітряного простору і координації літаків до наведення на цілі та забезпечення інших ударних спроможностей, необхідних для ведення бойових дій», – сказала в коментарі виданню директорка досліджень Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла Гезер Пенні.

Раніше американські чиновники заявили, що комбінована атака на базу «Принц Султан» стала одним із найбільш серйозних проривів американської ППО від початку війни з Іраном. За даними CNN, внаслідок обстрілу постраждали 12 військових та щонайменше два літаки-заправники KC-135.

Зазначимо, з лютого на Близькому Сході триває військова операція США та Ізраїлю проти Ірану, який не відмовився від своєї програми ядерного озброєння. По країні завдають масовані ракетні та авіаційні удари. У відповідь Іран атакував американські та європейські бази в низці країн Перської затоки. Згодом американські чиновники заявили про блокування Ормузької протоки та мінування її вод з боку Ірану.

Нагадаємо, 19 березня CNN повідомив, що Іран вперше вразив американський літак-невидимку F-35. Винищувач-амфібія був змушений здійснити екстрену посадку. До того США втратили три винищувачі F-15 через дружній вогонь над Кувейтом.