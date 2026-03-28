Іран завдав ударів по авіабазі США в Саудівській Аравії, поранені 12 солдатів
Іранська армія атакувала військову базу «Принц Султан»
Іранські збройні сили атакували американську військову базу на території Саудівської Аравії. Внаслідок удару щонайменше 12 військових зазнали поранень, двоє з них перебувають у важкому стані, повідомила 27 березня газета The New York Times із посиланням на американських посадовців.
За даними джерел NYT, Іран атакував авіабазу «Принц Султан» у провінції Ер-Ріяд у Саудівській Аравії ракетами та безпілотниками. Американські чиновники стверджують, що комбінована атака стала одним із найбільш серйозних проривів американської ППО від початку війни з Іраном.
Внаслідок атаки постраждали щонайменше 12 американських військових, двоє з них – у важкому стані. Також значних ушкоджень зазнали щонайменше два літаки-заправники KC-135.
NYT нагадала, що від початку війни з Іраном на Близькому Сході поранені вже майже 300 американських військових, 13 бійців США загинули.
Зазначимо, з лютого на Близькому Сході триває військова операція США та Ізраїлю проти Ірану, який не відмовився від своєї програми ядерного озброєння. По країні завдають масовані ракетні та авіаційні удари. У відповідь Іран атакував американські та європейські бази в низці країн Перської затоки. Згодом американські чиновники заявили про блокування Ормузької протоки та мінування її вод з боку Ірану.
Нагадаємо, 19 березня CNN повідомив, що Іран вперше вразив американський літак-невидимку F-35. Винищувач-амфібія був змушений здійснити екстрену посадку.