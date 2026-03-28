Американська авіабаза потрапила під комбіновану атаку

Іранські збройні сили атакували американську військову базу на території Саудівської Аравії. Внаслідок удару щонайменше 12 військових зазнали поранень, двоє з них перебувають у важкому стані, повідомила 27 березня газета The New York Times із посиланням на американських посадовців.

За даними джерел NYT, Іран атакував авіабазу «Принц Султан» у провінції Ер-Ріяд у Саудівській Аравії ракетами та безпілотниками. Американські чиновники стверджують, що комбінована атака стала одним із найбільш серйозних проривів американської ППО від початку війни з Іраном.

Внаслідок атаки постраждали щонайменше 12 американських військових, двоє з них – у важкому стані. Також значних ушкоджень зазнали щонайменше два літаки-заправники KC-135.

NYT нагадала, що від початку війни з Іраном на Близькому Сході поранені вже майже 300 американських військових, 13 бійців США загинули.

Зазначимо, з лютого на Близькому Сході триває військова операція США та Ізраїлю проти Ірану, який не відмовився від своєї програми ядерного озброєння. По країні завдають масовані ракетні та авіаційні удари. У відповідь Іран атакував американські та європейські бази в низці країн Перської затоки. Згодом американські чиновники заявили про блокування Ормузької протоки та мінування її вод з боку Ірану.

Нагадаємо, 19 березня CNN повідомив, що Іран вперше вразив американський літак-невидимку F-35. Винищувач-амфібія був змушений здійснити екстрену посадку.