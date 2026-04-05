Чоловіка затримали, а гранати вилучили

Увечері суботу, 4 квітня, у Рівному затримали солдата в СЗЧ, який висмикнув чеку з гранати та погрожував її підірвати. Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини у неділю, 5 квітня.

Інцидент стався близько 20:30 на вулиці Соборній у центрі Рівного. Під час перевірки співробітники Нацгвардії 43-річний мешканець селища Оржів висмикнув чеку гранати та погрожував її підірвати. Зазначається, що чоловік мав другий боєприпас із собою.

На місце події виїхала поліція, слідчо-оперативна група, вибухотехніки КОРД та патрульні. З чоловіком протягом понад трьох годин вели переговори.

«За їх результатами поліцейські затримали чоловіка. Як виявилось, він перебув у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини)», – повідомили у пресслужбі поліції.

Одну гранату затягнули стяжкою та помістили в річку, ще одну – знешкодили та вилучили. Їх скерують на експертизу.

Чоловіка в СЗЧ затримали. Наразі тривають слідчі дії в межах кримінальних проваджень. За якими статтями тримає слідство, у пресслужбі поліції не уточнили.