42-річний політик неодноразово поширював фейки в своїх соцмережах

Депутат Львівської міської ради від фракції «Варта» Ігор Зінкевич поширив фейк про смерть народного депутата від «Слуги народу» Ореста Саламахи, який 25 січня розбився на квадроциклі біля Львова. За інформацією Першого ТМО, лікарі якого реанімували нардепа після ДТП, він помер о 20:20, тоді як Ігор Зінкевич та низка львівських сайтів повідомили про його смерть о 20:00.

Як інформував ZAXID.NET, ввечері 25 січня в Сокільниках 34-річний Орест Саламаха на квадроциклі без номерних знаків врізався у рейсовий автобус №119. У важкому стані його доправили до Лікарні святого Луки Першого медобʼєднання.

«Пацієнт поступив у критичному стані з важкою політравмою. На жаль, травми виявились несумісними з життям, тож попри усі старання медиків та надану допомогу о 20:20 констатовано біологічну смерть», – повідомили ZAXID.NET у пресслужбі Першого ТМО.

Водночас депутат Львівської міської ради від «Варти» Ігор Зінкевич на особистій сторінці у фейсбуку написав, що станом на 20:00 нардеп уже помер. Його повідомлення підхопила низка місцевих каналів та сайтів. При цьому, що в той час нардеп іще був живий. ZAXID.NET звернувся за коментарем до депутата, він повідомлення прочитав, але станом на момент публікації не відповів.

скріншот допису Ігоря Зінкевича

Прикметно, що сам же Ігор Зінкевич був одним із ініціаторів ухвали ЛМР про заборону міським посадовцям самостійно вести публічні сторінки в соцмережах. Ініціатори аргументували це тим, що чиновники пишуть дописи в робочий час, і ця інформація може бути використана ворогом. Однак депутати цю ухвалу не підтримали, оскільки її реалізація вимагала значного розширення штату пресслужби міської ради та додаткового фінансування.

Ігор Зінкевич не вперше поширює фейки як на особистій, так і на публічній сторінці. Зокрема, у день масованого ракетного обстрілу 5 жовтня він написав на фейсбук-сторінці, що в лікарні помер п’ятий поранений мешканець Лапаївки, посилаючись на інформацію шоу «Говорить великий Львів» на телеканалі НТА. На це звернула увагу керівниця управління комунікації департаменту «Адміністрація міського голови» Ірина Сало, яка зауважила, що за офіційною інформацією внаслідок російської атаки в Лапаївці загинули четверо людей. Лише згодом Ігор Зінкевич написав у коментарі, що перевірив, і чоловік дійсно живий, та відредагував допис.

Також депутат одним із перших підхопив фейк, який росіяни активно поширювали у тіктоці, про нібито наведення ракет на індустріальний парк мером Львова. У 2025 році депутат поширив у фейсбуку російський жарт у вигляді вірша про Буратіно, а після зауважень заявив, що не знав про російське походження вірша, втім, допис так і не видалив.