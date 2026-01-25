Орест Саламаха на квадроциклі виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з приміським автобусом

В неділю увечері, 25 січня, в Сокільниках біля Львова розбився на квадроциклі народний депутат Орест Саламаха. Незважаючи на реанімацію, 34-річний нардеп від партії «Слуга народу» помер в лікарні внаслідок отриманих травм.

фото Ростислава Коваля

Аварія за участі квадроцикла і маршрутки трапилась близько 18:40, повідомив у своєму телеграм-каналі депутат міськради Львова Ігор Зінкевич. Квадроцикл виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з приміським автобусом БАЗ «Еталон» №119, що курсує зі Львова в село Полянку.

фото Ростислава Коваля

Пізніше в телеграм-каналі «Політичний треш», засновником якого є журналіст та колишній посадовець ЛОДА Дмитро Посипанко, уточнили, що ДТП сталась на трасі Львів – Пустомити – Меденичі, а квадроцикл марки BRP 1000 був без державних номерних знаків.

«За нашою інформацією, ніхто не постраждав, окрім водія квадроцикла. А водієм квадроцикла був народний депутат України від партії "Слуга народу" Орест Саламаха», – ідеться в повідомленні.

Згодом Ігор Зінкевич також повідомив, що інформація про те, що за кермом квадроцикла перебував Орест Саламаха, підтвердилась. За його словами, медики реанімували постраждалого і транспортували до лікарні.

Оновлено. О 20:20 Орест Саламаха помер в лікарні святого Луки (колишня 8-ма лікарня). Його двічі реанімували, проте травми виявились несумісними з життям.

Доповнено. ДБР повідомило про початок розслідування обставин аварії. Вказується, що слідчі відкриють кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України).

«Працівники ДБР проводять першочергові слідчі дії: оглядають місце події, опитують свідків, вилучають речові докази. ДБР забезпечить повну та об’єктивну перевірку всіх обставин ДТП», – повідомили у ДБР.

Орест Саламаха обраний депутатом Верховної Ради України у 2019 році від партії «Слуга Народу» за виборчим округом №121 (Борислав, Дрогобич, Трускавець, Дрогобицький район Львівської області) як безпартійний. У ВРУ увійшов до комітету з питань бюджету. Під час президентських виборів 2019 року Саламаха був довіреною особою майбутнього президента Володимира Зеленського.

До 2019 року Орест Саламаха працював у будівельній компанії свого тестя ТОВ «Буд Інвест Ком», де займав різні посади – від менеджера з постачання до заступника директора з будівництва та директора компанії.

У 2013 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Менеджмент – логістика». У 2018 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю «Правознавство».