Мікроавтобус Mercedes Sprinter з’їхав з дороги та перекинувся у кювет

У неділю, 25 січня, у Закарпатській області мікроавтобус із дітьми з Києва потрапив в аварію дорогою до Карпат. ДТП сталася на слизькій ділянці траси між населеними пунктами Перечин та Зарічово. Про це повідомив Закарпатський центр екстреної медичної допомоги.

За попередніми даними, через ожеледицю мікроавтобус Mercedes Sprinter з’їхав з дороги та перекинувся у кювет. О 08:36 на лінію екстреної медичної допомоги надійшов виклик із повідомленням про травмованих пасажирів.

На місце події прибули дві бригади екстреної медичної допомоги, вони надали постраждалим першу допомогу та провели огляд усіх учасників ДТП. До порятунку також долучилася парамедик, яка поверталася додому після завершення зміни та стала свідком аварії.

Унаслідок ДТП постраждали шестеро дітей віком від 8 до 14 років та одна доросла жінка. Один хлопчик із травмами середнього ступеня тяжкості був госпіталізований до Мукачівської обласної дитячої лікарні, інших потерпілих доставили до медичних закладів Ужгорода.

Медики зазначають, що загрози для життя постраждалих немає, їхній стан оцінюється як стабільний. Обставини аварії з’ясовуються.

