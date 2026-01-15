Водій Volkswagen виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Renault

Увечері 14 січня в Бурштині зіткнулися Volkswagen Golf та Renault Master. Внаслідок ДТП травми отримали сім пасажирів, серед них – трирічна дитина. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області у четвер, 15 січня, 35-річний водій Volkswagen не врахував погодних умов та обставин на дорозі, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з Renault під керуванням 47-річного водія.

«В аварії травмувалися шестеро пасажирів віком від 25 до 55 років, а також трирічна дитина. Потерпілі з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені до медичних закладів. Водії від госпіталізації відмовилися», – сказали правоохоронці, зазначивши, що останні були тверезими.

Слідчі поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості) . Санкція статті передбачає від 51 тис. грн до 85 тис. грн штрафу, або до 2 років виправних робіт, або до 6 місяців арешту, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права три роки керувати транспортними засобами.