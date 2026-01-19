На Прикарпатті внаслідок зіткнення з поїздом госпіталізували трьох пасажирів ВАЗ
За кермом автомобіля був 63-річний водій
До теми
ДТП сталася на залізничному переїзді у Городенці
У понеділок, 19 січня, у Городенці сталася ДТП за участі поїзда Київ – Ясіня та ВАЗ 2108. Внаслідок аварії постраждали троє людей.
Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, аварія сталася на залізничному переїзді о 8:40. За кермом ВАЗ був 63-річний водій.
«В автомобілі перебували четверо людей. Унаслідок зіткнення травмовано трьох пасажирів – 1944, 1952 та 2020 років народження. Усіх постраждалих госпіталізовано до лікарні», – розповіли правоохоронці.
На місці аварії працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини та причини ДТП.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter