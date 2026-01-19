ДТП сталася на залізничному переїзді у Городенці

У понеділок, 19 січня, у Городенці сталася ДТП за участі поїзда Київ – Ясіня та ВАЗ 2108. Внаслідок аварії постраждали троє людей.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, аварія сталася на залізничному переїзді о 8:40. За кермом ВАЗ був 63-річний водій.

«В автомобілі перебували четверо людей. Унаслідок зіткнення травмовано трьох пасажирів – 1944, 1952 та 2020 років народження. Усіх постраждалих госпіталізовано до лікарні», – розповіли правоохоронці.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини та причини ДТП.