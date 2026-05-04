Друзі, вітаю! Сьогоднішня наша розмова особлива: вона стосується європейських інвестицій в Україну, підтримки нашої стійкості та відбудови країни під час війни. Наш гість сьогодні особливий – віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Карл Негаммер.

Пане Негаммере, я радий вітати вас у Львові й дякую, що завітали до нас сьогодні.

Дякую, радий бути тут.

Я пам’ятаю, що ваш попередній візит до України відбувся у квітні дві тисячі двадцять другого року. Тоді ви відвідали Бучу – місто поблизу Києва – одразу після того, як воно було звільнене від російської окупації. Відтоді багато чого відбулося і змінилося. Які ваші враження від України сьогодні, коли минуло чотири роки?

Перш за все, мушу зізнатися, що це вже другий візит до України та до Києва. Чесно кажучи, у мене залишилися дуже сильні спогади та глибокі почуття щодо цього. Перший візит відбувся майже через дев’ять днів після відходу росіян…

Ви займали іншу посаду – канцлера Австрії.

Так, я був канцлером Австрії, але для нас було важливо продемонструвати солідарність. Історично Австрія та Україна справді близькі країни. Для нас ми є історичними сусідами. Тому для мене було важливо продемонструвати, що Австрія підтримує Україну, і саме це стало причиною візиту.

І тоді я мав можливість відвідати Бучу, і там я вперше побачив братську могилу. На тому місці була справжня різанина, і я зрозумів, що таке насправді війна. Поруч була невелика церква. У тому районі не було електроенергії, тож ми зайшли до церкви, запалили свічку й помолилися за цих людей.

І ось зараз, чотири роки по тому, війна все ще триває. Проте з іншого боку, мені випала честь відкрити школу – початкову школу в Гостомелі, ліцей номер один. Це дуже близько від Бучі. І це дуже приємне відчуття — знову відкрити школу, побачити обличчя дітей та те, як вони посміхаються. Це поруч із Бучею. І знаєте, коли робиш такі інвестиції, то розумієш, що це інвестиції в майбутнє. У майбутнє України та Європи.

Чи можете ви детальніше розповісти про ціль вашого візиту до України у ролі віцепрезидента Європейського інвестиційного банку? Які у вас цілі?

Перш за все, Європейський інвестиційний банк – це фінансовий підрозділ Євросоюзу, і саме тому з дві тисячі двадцять другого року ми вже вклали в Україну чотири мільярди чотириста мільйонів євро, а минулого, двадцять п’ятого року – ще півтора мільярда євро. Тому ми намагаємося не просто говорити, що підтримуємо Україну, а намагаємося ділом втілювати проєкти в життя. А це – важливі інвестиції в інфраструктуру, електромережі, школи та лікарні.

Тобто це те, що є пріоритетами цієї співпраці, а саме – соціальні об’єкти, як, наприклад, школи, медичні центри, лікарні та інфраструктура.

І знаєте, я вважаю це вдалою інвестицією. З одного боку – це вклад у майбутнє, а з іншого – допомога людям уже зараз. Бо ця інфраструктура потрібна людям в Україні негайно – і саме тому ми інвестуємо гроші.

Сьогодні ви відвідуєте Львів. Чи могли б ви детальніше розповісти про вашу програму в цьому місті? Я знаю, що ви відвідали кілька лікарень, які зараз модернізують за підтримки Європейського інвестиційного банку. Які зміни ви помітили?

Початок візиту був дуже емоційним. Ми відвідали Військовий меморіал, і там ми також мали змогу побачити, що насправді означає війна.

Потім ми побували у лікарнях. Європейський інвестиційний банк виділяє кошти на підвищення енергоефективності, що дуже важливо. І ми зустріли ветеранів. Чесно кажучи, я зустрів справжніх героїв – воїнів, які брали участь у боях і тепер страждають через поранення. Було вражаюче поговорити з ними та побачити, наскільки сильна їхня воля, наскільки сильно вони все ще налаштовані захищати Україну. Я був справді вражений. І мене надзвичайно захопила робота лікарів, терапевтів, медсестер та атмосфера у всіх цих установах.

Ви їздили у львівському трамваї? Бо я знаю, що цей проєкт фінансується Європейським Банком.

Це ще один проєкт Європейського інвестиційного банку, і це взірцевий приклад того, як мають працювати інвестиції: адже і трамваї, і автобуси виробляють в Україні – безпосередньо тут, у Львові. Це важливо, адже такі проєкти дають робочі місця, а стабільна робота дає людям майбутнє: можливість залишатися вдома, працювати тут і будувати своє життя. Це була приємна поїздка. Не довга, але це була чудова нагода побачити ваше прекрасне місто.

Звісно, є значні відмінності між системою громадського транспорту у Львові та, наприклад, у Відні. Я неодноразово бував у Відні. Звісно, для Львова це місто є взірцем – воно майже ідеальне з точки зору громадського транспорту та міської інфраструктури в цілому. Що саме нам потрібно змінити? Які кроки та рішення допоможуть нам досягти такого ж результату в сфері громадського транспорту, який є у Відні?

Чесно кажучи, я був вражений тим, чого вже вдалося досягти владі. Це вражає. У Відні це відбулося не одразу. Найважливішим є наявність тривалої інвестиційної стратегії та співпраця з надійними партнерами, як-от Європейський інвестиційний банк. Також, на мою думку, важливо інвестувати в технології. Мене справді приголомшило, що у Львові також виготовлятимуть електробуси. Робиться дуже багато, і я думаю, що це правильний шлях.

Чи плануєте ви продовжувати співпрацю зі Львовом у сфері громадського транспорту, трамваїв та автобусів?

Я хочу назвати вам конкретну суму. Ми інвестували у Львів і Львівську область сто вісімдесят мільйонів євро. Отже, те, що ми бачили тоді і зараз – це справді позитивна інвестиція в майбутнє міста та області. Тому, так, ми з нетерпінням чекаємо співпраці та нових проєктів.

Залізниця – як самі колії, так і вокзали – це ще один важливий напрямок співпраці між Європейським інвестиційним банком та Україною. Що ви можете про це сказати, які існують перспективи?

Сьогодні я на власні очі бачив, що ця інвестиція справді працює. Я думаю, що зараз наші експерти все ще ведуть переговори щодо майбутніх проєктів та їх фінансування.

Гаразд. Отже, які стратегічні цілі Європейського інвестиційного банку та його співпраці з Україною? Чого ви сподіваєтеся досягти за декілька років?

Адже зараз у нас усе ще триває війна проти Росії. Але які суттєві зміни ви очікуєте побачити через кілька років?

На мою думку, наші інвестиції можна розділити на три різні типи. Короткострокові інвестиції означають, що ми також інвестуємо кошти у малий бізнес. Це дає підґрунтя для створення робочих місць у цій галузі по всій Україні у майбутньому.

Наприклад, зараз понад шістсот проєктів у ста п’ятдесяти громадах вже втілюються за фінансування Європейського інвестиційного банку.

Крім цього, зараз нам потрібно інвестувати кошти в цивільну інфраструктуру. Як я вже зазначав, мова йде про електростанції, школи та лікарні. І це в короткостроковій перспективі.

У середньостроковій наша ціль – допомогти Україні розбудувати інфраструктурні мережі, що з’єднають її з Європейським Союзом.

А в довгостроковій перспективі ми прагнемо залучати та мобілізувати приватний капітал. Отже, це те, що ми постійно робимо з різними пріоритетами.

Приватний капітал від українських підприємців і бізнесменів чи з-за кордону?

Нам треба поєднати все, адже Україна – надзвичайно перспективна країна для інвестицій. Ви дійсно прогресивні, бо вже маєте інноваційну промисловість, попри небезпеки війни. Я б сказав, що є ризики, і хоча ви вже маєте надсучасну промисловість та інноваційні стартапи, я вважаю, що це надзвичайно цікавий об’єкт для інвестицій – не лише для ЄС, а й для всього світу. США також зацікавлені в інвестуванні в Україну.

Стійкість енергетичного сектору залишається критично важливою для України в умовах війни. Над якими проєктами у цій сфері Європейський інвестиційний банк зараз працює?

Існує багато проєктів. Наразі ми формуємо новий портфель проєктів для фінансування захисту цивільної інфраструктури, енергомереж та підстанцій, а також систем водопостачання, бо це надзвичайно важливо для людей, які тут зараз живуть.

Тож давайте зараз детальніше поговоримо про європейську політику та співпрацю з Україною. Як ви знаєте, нещодавно було ухвалено двадцятий пакет санкцій проти Росії. На вашу думку – наскільки ефективним був цей пакет санкцій? І чи спостерігається відчутний накопичувальний ефект санкцій за всі ці роки?

Я вважаю, що вкрай важливо посилювати тиск на Росію, а тому санкції є абсолютно необхідними. Помітно, що вони мають сильний вплив на російську економіку.

Варто також зазначити, що надзвичайно важливо підтримувати Україну на її шляху до вступу в Європейський Союз та всіляко сприяти вашому подальшому зближенню. І якщо ми допоможемо – ваша перспектива вступу до Європейського Союзу є цілком реальною. Тому я вважаю Європейський інвестиційний банк чудовим інструментом для цього, адже ми спираємося на норми Європейського Союзу і маємо високий рівень експертизи та консультативну раду. Тому ми також намагаємося допомогти керівництву пройти цей шлях.

Існує багато дискусій і суперечок щодо членства України в Європейському Союзі. Кожна країна має свій погляд на це питання. Яким саме ви бачите шлях України до членства? На якій стадії ми перебуваємо зараз?

Чесно кажучи, це непростий шлях, я кажу це з огляду на досвід Австрії. Це були складні переговори, і потрібно було багато зробити. Скажу відверто, ви багато чого досягли, але попереду ще довгий шлях, адже складність полягає не лише у самому процесі.

У цьому процесі роль Європейського інвестиційного банку полягає у фінансуванні та підтримці розвитку економіки, державного управління та цивільної інфраструктури. На мою думку, це і є той самий позитив, який ми бачимо зараз у контексті майбутнього приєднання України.

Якщо говорити про строки, чи знадобляться роки або, можливо, більше часу, щоб Україна стала членом Європейського Союзу?

Я гадаю, найважливіше – це усвідомлювати, що на все це потрібен час. І що це складний процес. Але це процес, що дає надію, і, як я вже казав, поки він триває, багато чого може статися, і тоді почнуться великі інвестиції. Саме це і є тим позитивом, на який люди в Україні можуть розраховувати вже зараз.

Я також переглянув ваш акаунт в Інстаграм.

Гаразд.

І це, я гадаю, останнє питання.

Я помітив, що ви привітали Петера Мадяра в Угорщині, коли його політична партія здобула перемогу на виборах. Ви привітали із перемогою на парламентських виборах. Українці також дуже уважно стежили за цими виборами. Нам було цікаво, яким буде результат. А що ви думаєте про результати виборів в Угорщині? Як це впливає на єдність Європи?

Ви можете побачити, що зараз існує позитивна динаміка. І враховуючи те, що Петер Мадяр уже публічно озвучив, дає мені значні підстави для оптимізму: зараз у нас з’явилася позитивна динаміка у співпраці з Угорщиною в межах ЄС. І це також означає краще майбутнє для України та для їх співпраці з Угорщиною.

Для нас, австрійців, Угорщина завжди була і залишається важливим сусідом, бо у нас також є спільна історія. Тож нещодавні вибори насправді довели, що зміни цілком можливі. І зараз цей позитив уже став очевидним, що, як на мене, добре для всіх.

Дякую вам за нашу розмову і дякую за підтримку України. Бажаю вам удачі та успіхів у вашій роботі.

Дякую за запрошення.