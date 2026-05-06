Російську нафту закупила приватна компанія на запит міністерства економіки Японії

До пірса на заході Японії пришвартувався танкер з російською сирою нафтою. Це сталося вперше з моменту блокування Ормузької протоки через війну в Ірані, повідомило 5 травня Japan Times.

Нафту на запит міністерства торгівлі Японії придбала компанія Taiyo Oil. У міністерстві пояснили, що Японія має обмежені ресурси та залежить від імпорту сирої нафти з Близького Сходу, і через блокаду Ормузької протоки активізує зусилля щодо диверсифікації поставок.

За даними міністерства, нафта надходила з проєкту розробки «Сахалін-2» на Далекосхідному регіоні Росії. Він не підпадає під дію санкцій Заходу проти Росії через війну в Україні.

Сиру нафту перероблятимуть на бензин та інші нафтопродукти на заводі Taiyo Oil у місті Імабарі.

Зауважимо, війна Ізраїлю та США проти Ірану, яка триває з 28 лютого, спричинила найсерйозніші в історії перебої з постачанням енергоносіїв у світі. Країни Азії, які постраждали через глобальну енергокризу, закликали Вашингтон дозволити постачання альтернативних ресурсів на ринки, аби врегулювати світові ціни на енергоносії.

Згодом США видали ліцензії з тимчасовим дозволом продажу російської сирої нафти й нафтопродуктів попри санкції на тлі світового дефіциту нафти через війну в Ірані. Дозвіл продовжили до 17 травня.