Укриття встановлюватимуть біля об’єктів, що є ключовими для руху поїздів

«Укрзалізниця» почала встановлювати по всій Україні понад 800 модульних укриттів. Їх розміщують біля об’єктів, що є ключовими для руху поїздів, а також на станціях, де відсутні стаціонарні сховища. Про це повідомили у компанії в середу, 6 травня.

У компанії пояснили, що таке рішення ухвалили на тлі посилення російських атак на залізничну інфраструктуру. З початку 2026 року зафіксовано вже понад 980 обстрілів.

Зокрема, під час атаки 5 травня на Харківщині одне з таких укриттів врятувало життя провідниці. Після сигналу тривоги вона встигла сховатися, тоді як вагон був повністю знищений ударом дрона.

В «Укрзалізниці» наголошують, що встановлення мобільних укриттів є частиною плану підвищення стійкості компанії, спрямованого на забезпечення безперервного руху та безпеки працівників і пасажирів. Виготовлення таких конструкцій здійснюється на власних виробничих потужностях підприємства.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 5 травня, російські окупанти завдали чергових ударів по залізничній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів зафіксували руйнування у трьох областях.