Внаслідок атак у трьох областях пошкоджені вагони та тягачі

У ніч на вівторок, 5 травня, російські окупанти завдали чергових ударів по залізничній інфраструктурі України. Внаслідок нічних обстрілів зафіксували руйнування у трьох областях, повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці», а також міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Міністр опублікував відео, на якому видно пошкоджену залізничну станцію та вагон, що палає на коліях.

За його словами, росіяни знищили вагон у Харківській області.

«Спрацював моніторинговий центр, завдяки чому провідниця вчасно перейшла в мобільне укриття. Локомотивна бригада також була убезпечена. Попередньо – без постраждалих», – повідомив Кулеба.

Також росіяни завдали ударів по станції у Дніпропетровській області. Зазначається, що атака пошкодила електровоз, який стояв на колії. Кулеба розповів, що потяг зупинили через оголошення повітряної тривоги, а його працівники були в укриттях, і тому постраждалих немає.

Крім того, окупанти атакували залізницю на Полтавщині. Дрон впав на колії біля тепловоза та пошкодив вагон. Внаслідок вибуху почалася пожежа. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Зазначимо, на Полтавщині росіяни також вдарили по обʼєкту газовидобутку, внаслідок чого постраждали десятки людей. Під час ліквідації наслідків окупанти завдали повторного удару, вбили двох рятувальників та поранили ще 23. Загалом внаслідок удару загинули чотири людини, 31 людина постраждала.