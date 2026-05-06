Готель «Карпати» розташований на вул. Шевченка, 2 у Славсько

Львівський окружний адміністративний суд відмовився скасувати 48 тис. грн штрафу для Христини Брезіцької, яка обслуговувала ресторан у готелі «Карпатський замок», де влітку торік отруїлись 17 людей, серед яких діти.

Справа стосується масового отруєння дітей в готелі «Карпатський замок» у Славсько, яке трапилось у серпні 2025 року. Судячи з матеріалів справи, діти отруїлись у ресторані при готелі, який належить Христині Брезіцькій – дружині скандального львівського підприємця і політика Назарію Брезіцькому. Йому ж через ТзОВ «Територія МЖК Карпати» належить і сам готель.

За результатами розслідування Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ, причиною отруєння дітей стала сальмонела. Загалом тоді отруїлись 17 людей, 16 із яких діти. Через порушення санітарних норм ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області оштрафувала Христину Брезіцьку на 48 тис. грн.

Підприємиця вирішила оскаржити штраф у суді, оскільки, за її словами, в дні, коли трапилось отруєння, вона не вела господарську діяльність. Однак представники інспекції, які проводити перевірку, це заперечили. Крім цього, у рапорті поліції вказано, що виконавчий директор комплексу не пускав поліцейських із інспекторами для огляду ресторану, тож правоохоронці змогли провести перевірку тільки після відповідної ухвали суду.

Суддя Галина Морська у задоволенні позову Христини Брезіцької та скасуванні штрафу відмовила. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Зазначимо, що за фактом отруєння поліція розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) ККУ.

Додамо, що Назарій Брезіцький відомий низкою будівельних скандалів у Львові. Зокрема, компанія його матері перебудувала кафе на площі Князя Осмомисла, в якому виникла пожежа. Поліція відкрила справу через незаконне оформлення права власності на неіснуючу будівлю, але згодом суд підтвердив законність цього будівництва.

ФОП Христини Брезіцької зареєстрований понад 20 років тому. Разом із чоловіком та його родичами вони володіють низкою компаній.