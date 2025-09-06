Готель «Карпати» розташований на вул. Шевченка, 2 у Славсько

Оштрафований за масове отруєння готель Карпати в Славсько належить скандальному львівському підприємцю Назарію Брезіцькому. Про це ZAXID.NET стало відомо з власних джерел.

У серпні в готелі «Карпатський замок» у Славсько трапилось масове отруєння дітей, які напередодні переселилися з готелю «Карпати», де перебували попередні два дні. Загалом до лікарні з гострою кишковою інфекцією потрапили 17 дітей із різних регіонів України.

За результатами розслідування Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ, причиною отруєння дітей стала сальмонела. Зокрема, діти отруїлись через куряче філе, яке пройшло недостатню термічну обробку.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) ККУ. Крім цього, Держпродспоживслужба Львівщини провела перевірку харчоблоків готельних комплексів «Карпати» та «Карпатський затишок» та виявила порушення в обох закладах. Готелі оштрафували на 48 тис. грн кожен.

Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, готель Карпати у Славсько належить ТзОВ «Територія МЖК Карпати». За матеріалами кримінальної справи, 15 серпня до готелю приїхали 34 дитини, які відпочивали у приватному таборі Adonata Dance Camp.

ТзОВ «Територія МЖК Карпати» зареєстроване у червні 2024 року та займається орендою нерухомості. Співвласником компанії є Назарій Брезіцький – скандально відомий львівськмй підприємець та кандидат у мери Львова на виборах у 2020 році. Іншими співвласниками компанії «Територія МЖК Карпати» є мешканець Славсько Тарас Малженський та киянка Олена Сопельник. Назарій Брезіцький зазначений і директором компанії.

У матеріалах справи вказано, що після повідомлення про отруєння слідчі приїхали в готель Карпати для огляду приміщення, втім Назарій Брезіцький відмовився, зазначивши, що допустить поліцейських на території лише після відповідної ухвали суду. Через день Сколівський районний суд дозволив оглянути приміщення.

Додамо, що Назарій Брезіцький відомий низкою будівельних скандалів у Львові. Зокрема, компанія його матері перебудувала кафе на площі Князя Осмомисла, в якому виникла пожежа. Поліція відкрила справу через незаконне оформлення права власності на неіснуючу будівлю, але згодом суд підтвердив законність цього будівництва.