РФ передала Україні 375 тіл українців з ознаками тортур

У межах репатріаційних заходів Росія передала Україні тіла 375 військових і цивільних українців, які перебували в полоні та загинули під час утримання. Про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ» розповів керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко 4 травня.

За його словами, 146 із 375 загиблих були підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста як такі, що перебували в полоні. Інформацію про ще 229 загиблих надали інші джерела, зокрема звільнені з полону українці.

«Росія віддала їхні тіла з ознаками тортур, виснаження, ненадання медичної допомоги», – повідомив Богдан Охріменко.

Українські правоохоронці документують усі такі випадки та передають зібрані матеріали до Міжнародного кримінального суду. Керівник Секретаріату Коордштабу зазначив, шо в російському полоні із 2022 року перебуває понад тисячу українських військових та цивільних. Українська сторона працює з РФ, щоб насамперед повернути цю категорію полонених.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року стало відомо, що у російському полоні померла українська журналістка Вікторія Рощина, яка зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території. У квітні 2025 року росіяни повернули тіло Рощиної з ознаками тортур і без деяких внутрішніх органів.

У серпні 2025 року Офіс генерального прокурора повідомив про оголошення підозри керівнику СІЗО №2 у Таганрозі Алєксандру Штоді, який організував катування, тортури, побиття та приниження української журналістки Вікторії Рощиної.

У листопаді Рада Євросоюзу наклала санкції на причетних до смерті журналістки Вікторії Рощиної росіян.