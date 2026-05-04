У неділю, 3 травня, у Шептицькому водій мікроавтобуса Mercedes-Benz на смерть збив 64-річного велосипедиста. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 14:00 на вул. Сокальській. Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito, 42-річний мешканець одного з сіл Шептицького району, наїхав на велосипедиста – 64-річного місцевого мешканця. Внаслідок зіткнення велосипедист отримав тілесні ушкодження від яких, попри зусилля медиків, невдовзі помер у лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події.