У неділю, 3 травня, в озері на Львівщині виявили тіло 37-річного чоловіка. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

«Близько 12:00, в озері у селі Купче Золочівського району на відстані 5-6 метрів від берега виявили тіло 37-річного місцевого мешканця», – йдеться в повідомленні.

Пожежно-рятувальне відділення, за допомогою човна, витягнуло потопельника на берег та передало працівникам поліції. Обставини події з’ясовуються.