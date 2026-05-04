Житловий масив «Паркова алея» розташований на вул. Героїв Миколаєва

В Івано-Франківську мешканці багатоповерхівок отримали повідомлення від управлінської компанії «Благо» про залучення трудових мігрантів з Індії до прибирання прибудинкової території. Згодом в компанії уточнили, що мігранти не прибиратимуть територію ЖК. Натомість їх залучатимуть на завершальних етапах будівництва, зокрема – бетонуванні клумб і лавок.

На повідомлення від менеджера «Благо» у п’ятницю, 1 травня, звернув увагу користувач тредс Богдан Соколюк.

«Шановні мешканці, вважаємо за важливе попередити вас про те, що з понеділка, 4 травня, територію вашого ЖК прибиратимуть трудові мігранти з Індії. Наша компанія змушена піти на цей крок з огляду на критичну нестачу робочих рух», – йшлося в дописі.

У «Благо» зауважили, що мігранти офіційно працевлаштовані, контролюються міграційною службою та зарекомендували себе добрими прибиральниками.

Пізніше керуюча компанія перепросила перед мешканцями будинків за «неправильну комунікацію» про залучення до роботи трудових мігрантів.

«Вони не прибиратимуть територію ЖК. А лише як працівники будівельної компанії ТОВ “Паркова алея” можуть бути задіяні на завершенні спроєктованих робіт – бетонуватимуть малі архітектурні форми (клумби, лавочки тощо)», – зазначили в компанії.

Наразі телефон у відділі маркетингу «Благо» не відповідає, на підприємстві «Паркова алея» ситуацію теж не коментують.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Паркова алея» пов’язана з корпоративною групою «Благо» відомого франківського забудовника Андрія Луцького. Житловий масив «Паркова алея» розташований на вул. Героїв Миколаєва біля річки Бистриця-Надвірнянська. Усі квартири в новому ЖК розпродані.