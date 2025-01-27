Виробник меблів на Закарпатті візьме на роботу 160 працівників з Бангладеш
Після розширення виробничих потужностей на фірмі виник дефіцит робочої сили
Виробник меблів на Закарпатті планує працевлаштувати 160 працівників із Бангладеш, повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Мирослав Білецький.
Дочірнє підприємство «Ламелла» працює у місті Тячів Закарпатської області із 2001 року і на 100% належить естонській «Хімбалт Трейд». На початку 2000-х «Ламелла» була невеликим цехом, де виготовляли меблеві деталі. Сьогодні це великий виробник меблів, товари якого експортуються до країн Європи.
У зв’язку із розширення виробничих потужностей на підприємстві виник брак робочої сили. Через це адміністрація ДП «Ламелла» має намір працевлаштувати 160 нових працівників із Бангладеш.
«Тут працюють 430 осіб, а у зв'язку зі збільшенням виробничих потужностей на підприємстві є 700 робочих місць. Бізнес, який створив усі умови, закупив обладнання, матеріали, гостро потребує працівників, і шукає їх за кордоном. Так, підприємство проводить переговори з Міністерством закордонних справ щодо працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш», – написав Мирослав Білецький у Facebook після відвідування ДП «Ламелла».
За словами голови Закарпатської ОВА компанія викупила готель, переобладнала його та облаштувала відповідно до потреб тривалого проживання майбутніх працівників із Бангладеш.
Зарплата 25 тис. грн і безкоштовні обіди не приваблюють місцевих мешканців
Мирослав Білецький також описав умови роботи на меблевій фабриці у Тячеві.
«Тут дбають про працівників: безкоштовні обіди, транспортування до місця роботи в радіусі 50 км, а середня заробітна плата становить 25 тис. грн», – заявив голова ОДА.
«Це важливий сигнал для закарпатців – наш край стрімко розвивається, у нас працюють заводи, фабрики, які потребують людей. Не потрібно виїжджати в європейські країни – гідну зарплату та умови праці можна знайти вдома», – додав Білецький.
За його даними, за 2022-2024 роки ДП «Ламелла» сплатило до бюджетів усіх рівнів понад 182 млн грн податків і зборів, із них військового збору – понад 4,5 млн грн.
ДП «Ламелла» спеціалізується на виробництві меблів із натурального дерева (від масиву деревини до готового виробу), і, за його інформацією на сайті, є найбільшим виробником цих меблів у Закарпатті.
Серед клієнтів – великі ритейлери, міжнародні мережі, інтернет-магазини та нішеві меблеві бутики Європи. «Ламелла» – офіційний постачальник продукції для товаропровідної компанії в країнах Балтії та Скандинавії – ТМ "Furniteco".
За даними проєкту Clarity Project, 2023 року ДП «Ламелла» збільшило чистий прибуток на 95,3% до 2022 року, до 99,4 млн грн за умови зростання чистого доходу на 10% – до 639,3 млн грн, а за підсумками січня-вересня-2024 прибуток збільшився на 17% до того самого періоду 2023 року - до 92,3 млн грн за умови зростання виручки на 31% – до 626,2 млн грн.
Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Хімбалт Трейд» вказано жителя Естонії Едуарда Овчарова. Himbalt Trade – торгова компанія, що спеціалізується на постачанні нафтопродуктів, нафтохімічної та хімічної продукції по всьому світу.