Зараз на підприємстві працюють 450 працівників, а у зв'язку зі збільшенням виробничих потужностей на підприємстві є 700 робочих місць

Виробник меблів на Закарпатті планує працевлаштувати 160 працівників із Бангладеш, повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Мирослав Білецький.

Дочірнє підприємство «Ламелла» працює у місті Тячів Закарпатської області із 2001 року і на 100% належить естонській «Хімбалт Трейд». На початку 2000-х «Ламелла» була невеликим цехом, де виготовляли меблеві деталі. Сьогодні це великий виробник меблів, товари якого експортуються до країн Європи.

У зв’язку із розширення виробничих потужностей на підприємстві виник брак робочої сили. Через це адміністрація ДП «Ламелла» має намір працевлаштувати 160 нових працівників із Бангладеш.

«Тут працюють 430 осіб, а у зв'язку зі збільшенням виробничих потужностей на підприємстві є 700 робочих місць. Бізнес, який створив усі умови, закупив обладнання, матеріали, гостро потребує працівників, і шукає їх за кордоном. Так, підприємство проводить переговори з Міністерством закордонних справ щодо працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш», – написав Мирослав Білецький у Facebook після відвідування ДП «Ламелла».

За словами голови Закарпатської ОВА компанія викупила готель, переобладнала його та облаштувала відповідно до потреб тривалого проживання майбутніх працівників із Бангладеш.

Зарплата 25 тис. грн і безкоштовні обіди не приваблюють місцевих мешканців

Мирослав Білецький також описав умови роботи на меблевій фабриці у Тячеві.

«Тут дбають про працівників: безкоштовні обіди, транспортування до місця роботи в радіусі 50 км, а середня заробітна плата становить 25 тис. грн», – заявив голова ОДА.

«Це важливий сигнал для закарпатців – наш край стрімко розвивається, у нас працюють заводи, фабрики, які потребують людей. Не потрібно виїжджати в європейські країни – гідну зарплату та умови праці можна знайти вдома», – додав Білецький.

За його даними, за 2022-2024 роки ДП «Ламелла» сплатило до бюджетів усіх рівнів понад 182 млн грн податків і зборів, із них військового збору – понад 4,5 млн грн.

ДП «Ламелла» спеціалізується на виробництві меблів із натурального дерева (від масиву деревини до готового виробу), і, за його інформацією на сайті, є найбільшим виробником цих меблів у Закарпатті.

Серед клієнтів – великі ритейлери, міжнародні мережі, інтернет-магазини та нішеві меблеві бутики Європи. «Ламелла» – офіційний постачальник продукції для товаропровідної компанії в країнах Балтії та Скандинавії – ТМ "Furniteco".

За даними проєкту Clarity Project, 2023 року ДП «Ламелла» збільшило чистий прибуток на 95,3% до 2022 року, до 99,4 млн грн за умови зростання чистого доходу на 10% – до 639,3 млн грн, а за підсумками січня-вересня-2024 прибуток збільшився на 17% до того самого періоду 2023 року - до 92,3 млн грн за умови зростання виручки на 31% – до 626,2 млн грн.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Хімбалт Трейд» вказано жителя Естонії Едуарда Овчарова. Himbalt Trade – торгова компанія, що спеціалізується на постачанні нафтопродуктів, нафтохімічної та хімічної продукції по всьому світу.