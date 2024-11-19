Українці влаштовуються на роботу у Польщі як наймані працівники, а також започатковують свій бізнес

Українські заробітчани залишаються найчисельнішою групою іноземців, які працюють на польському ринку праці. Станом на вересень 2024 року їх було 779,3 тис. Такі дані оприлюднив польський Заклад соціального страхування (Zakład ubezpieczeń społecznych), пише сайт Money.pl.

Українці становлять три чверті від усіх працюючих у Польщі іноземців, яких зареєстрували понад мільйон. Більшість українців, які працюють у Польщі, мають вік 30-44 роки, причому чоловіків на майже 34 тис. більше, ніж жінок.

Статистичні дані свідчать про зростання кількості українських працівників у Польщі. Для порівняння:

на початку 2024 року українців у Польщі було понад 755 тисяч.

у 2022 році в Польщі працювало майже 746 тисяч українців.

у 2021 році – понад 627 тисяч.

у 2020 – 532,5 тисячі.

За польським законодавством, українці можуть працювати у Польщі, якщо легально там перебувають і мають чинний дозвіл на проживання. Або ж якщо громадяни України прибули після 24 лютого 2022 року як біженці.

Згідно з останніми дослідженнями, українські працівники очікують на вищу заробітну плату у Польщі, ніж інші іноземці. Однак фактично більшість з них отримують в межах 3300-5500 злотих. Попри це, 85% українців, згідно з дослідженням Progres Group, розраховують на зарплату 4000-7700 злотих. Тому все більше українців виїжджають до Німеччини або Чехії у пошуках кращої роботи, а їх на польському ринку праці замінюють заробітчани з Азії та Південної Америки.

За даними ZUS, найбільше українців працює у таких воєводствах:

Мазовецькому – 188,1 тис.,

Дальношльонському – 92,7 тис.,

Великопольському – 89,5 тис.

Окрім того, якщо українці живуть у Польщі цілою сім’єю і їхні діти відвідують польську школу, вони можуть розраховувати на соціальні виплати 800 плюс (800 злотих на місяць на кожну дитину віком до 18 років). За інформацією ZUS, з січня до жовтня 2024 року такі виплати отримали 337,6 тис. дітей з України.

Водночас українці лідирують і серед приватних підприємців з переліку іноземців: 77% новостворених підприємств у Польщі належать українцям. За перше півріччя 2024 року українці відкрили там 15,2 тис. бізнесів.