Найчастіше українці відкривають підприємства у сфері будівництва, інформаційно-комунікаційних технологій та послуг

Через 2,5 роки після початку війни українці продовжують відкривати бізнес у Польщі. У першому півріччі 2024 року із нещодавно зареєстрованих іноземцями підприємств у Польщі 77% належать українцям. Сфери, в яких найбільша частка підприємств громадян України, – це будівництво, інформаційно-комунікаційні технології та послуги. Про це пише Bizblog.pl.

За даними Польського економічного інституту, впродовж 2,5 років (від січня 2022 року по червень 2024 року) в Польщі створили близько 59 800 активних українських СПД. Лише в першій половині цього року відкрили 15,2 тис. українських приватних підприємств – це більш ніж кожна десята компанія в Польщі (11,2%).

Олександра Вейт-Книжевська з Польського економічного інституту зазначає, що власний бізнес в Польщі для багатьох українців є альтернативою постійного працевлаштування.

«Дехто бачить у власному бізнесі надію на вищу заробітну плату, інші вважають за краще працювати на себе і не нижче свого рівня кваліфікації. Є й такі, хто не будує власну фірму з нуля, а переносить до Польщі свій бізнес», – пояснюють аналітики.

Водночас зростає ріст нелегального працевлаштування українців: за даними Державної інспекції з питань праці, у 2023 році нелегально працевлаштовані становили 16% застрахованих громадян України. У 2022 році частка українців, які нелегально працювали в Польщі, становила 11%.

За оцінками польського Закладу соціального страхування (ZUS), для збереження балансу працездатних громадян і старшого покоління, потрібно збільшити кількість іноземців на ринку праці.

«У найближчі кілька років кількість іноземців працездатного віку має зростати щороку на 200-360 тис. осіб, тобто в кілька разів більше, ніж це було дотепер. Кількість іноземців у 2033 році повинна була б досягти 2,65 мільйона осіб. Тобто 2033 році майже кожна восьма людина працездатного віку повинна бути іноземцем», – прогнозує Заклад соціального страхування.