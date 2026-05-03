Політиці Трампа не довіряють 62% американців

Рівень схвалення президента США Дональда Трампа опустився до найнижчої позначки за два терміни його перебування при владі. Політикою президента нині незадоволені 62% американців, і лише 37% підтримують його дії. Про це свідчать дані спільного опитування газети The Washington Post, телеканалу ABC News та соціологічного інституту Ipsos, опубліковані в неділю, 3 травня.

Зазначається, що 66% американців не схвалюють дії Трампа щодо Ірану, натомість 33% вважають їх правильними. Його рейтинг у сфері економіки знизився на сім пунктів – до 34% – на тлі різкого зростання цін на бензин. Показник схвалення боротьби з інфляцією впав до 27%, а найгірший показник Трамп отримав за ситуацію з вартістю життя: лише 23% підтримують його дії, тоді як 76% – ні.

Найвищі показники Дональд Трамп отримує за свою політику щодо імміграції на кордоні між США та Мексикою – 45% опитаних американців схвалюють, 54% – не схвалюють. Водночас загалом його імміграційна політика оцінюється гірше: 40% підтримують, 59% – ні.

Серед прихильників Республіканської партії рівень схвалення діяльності Трампа залишається стабільно високим – 85%. Водночас серед незалежних виборців, які схиляються до республіканців, показник впав до 56%, а загальний рейтинг серед незалежних виборців становить лише 25%.

The Washington Post зауважує, що такі результати можуть становити серйозну загрозу для позицій республіканців у Конгресі, зокрема для їхньої більшості в Палаті представників і потенційно – у Сенаті. Натомість демократи мають перевагу у 5% серед виборців щодо підтримки на виборах до Палати представників.

Нагадаємо, парламентські вибори в США, тобто вибори до Конгресу, відбудуться 3 листопада 2026 року. Це будуть проміжні вибори, які проходять посередині президентського терміну Дональда Трампа. Американці переобиратимуть третину Сенату (33-34 місць) й повний склад Палати представників (435 місць).