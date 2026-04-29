Джулі Девіс перебувала на посаду з травня 2025 року

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс йде у відставку через розчарування політикою президента Америки Дональда Трампа щодо України. Посадовиця покидає посаду через розбіжності з Трампом та суттєвого зменшення підтримки України, повідомила 28 квітня газета Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

Співрозмовники газети зазначають, що Девіс розчарувалася у своїй ролі на тлі політичних з Трампом. Американський президент дедалі більше зменшує підтримку України та все менше згадує про російсько-українську війну.

За даними джерел Financial Times, Джулі Девіс покидає дипломатію після понад 30 років роботи. Хто замінить її на посаді повіреного у справах США в Україні, наразі невідомо.

Згодом, 29 квітня, речник Держдепу Томмі Пігот підтвердив «Суспільному», що Джулі Девіс йде з посади посолки США в Україні. Водночас він заперечив, що дипломатка звільняється через розбіжності з Трампом. За його словами, Девіс була послідовною прихильницею дій адміністрації Трампа щодо досягнення миру між Росією та Україною та йде з посади після 30-річної кар'єри кадрового співробітника дипломатичної служби. Посольство США в Києві Девіс покине у червні 2026 року.

Девіс призначили у травні 2025 року, після того, як попередня посолка США в Україні Бріджит Брінк заявила про відставку з подібної причини – розбіжності з адміністрацією Трампа. Колишня посадовиця пояснила, що пішла з посади через вимогу Трампа тиснути на Україну, а не на Росію, з чим вона не могла погодитися.

До того Девіс очолювала посольство США на Кіпрі, а протягом 2020-2022 років була посолкою США в Білорусі.