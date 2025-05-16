Бріджит Брінк подала заяву про відставку у квітня 2025 року

Бріджит Брінк, яка протягом трьох років була послом США в Україні, заявила, що залишила посаду через політику Дональда Трампа. За її словами, американський президент вимагав тиснути на Україну, яку дипломатка вважає жертвою у російсько-українській війні. Про це Бріджит Брінк написала у колонці для Detroit Free Press, опублікованій у п’ятницю, 16 травня.

Бріджит Брінк назвала дії Росії у війні проти України «чистим злом». Вона наголосила, що за час повномасштабного вторгнення Росія скоїла 150 тис. воєнних злочинів. Зокрема, російські військові вбили тисячі мирних українців, у тому числі щонайменше 700 дітей та змусили мільйони людей виїхати до інших країн, рятуючись від війни. Також Росія викрала близько 20 тис. українських дітей. Бріджит Брінк назвала роки роботи послом в Україні «найскладнішими» в її житті.

«Протягом трьох років я чула історії, бачила жорстокість і відчувала біль сімей, чиї сини та доньки були вбиті та поранені російськими ракетами та безпілотниками, що вдарили по дитячих майданчиках, церквах та школах. За свою кар'єру в зонах конфліктів я на власні очі бачила масові звірства та безпідставні руйнування, але ми ніколи не бачили такого систематичного, такого масового та жахливого насильства в Європі з часів Другої світової війни», – написала Бріджит Брінк.

За словами Бріджит Брінк, політика адміністрації Дональда Трампа полягала в тому, щоб «чинити тиск на жертву, Україну, а не на агресора, Росію». Бріджит Брінк наголосила, що поважає право президента визначати зовнішню політику США, але вона не могла обіймати посаду посолки в Україні за таких обставин.

«Я більше не могла сумлінно виконувати політику адміністрації та вважала своїм обов'язком піти у відставку [...] Я не можу стояти осторонь, поки в країну вторгаються, демократію бомбардують, а дітей безкарно вбивають [...] Мир за будь-яку ціну – це зовсім не мир, а умиротворення. І історія неодноразово вчила нас, що умиротворення не веде до безпеки, стабільності чи процвітання. Воно призводить до більшої війни та страждань», – наголосила Бріджит Брінк.

За словами дипломатки, не можна дати російському диктатору Путіну перемогти у війні проти України, адже він на цьому не зупиниться. Вона також наголосила, що «якщо Путін досягне успіху, це надішле сигнали Китаю, які підірвуть баланс безпеки в Азії та в усьому світі».

Підсумовуючи, Бріджіт Брінк висловила думку, що США мають «проявляти лідерство перед обличчям агресії, а не слабкість чи співучасть».

Скандал з реакцією посольства США в Україні на російський обстріл дитячого майданчика

4 квітня Бріджит Брінк опублікувала фото дитячого майданчика у Кривому Розі, по якому росіяни вдарили ракетою. Внаслідок атаки загинули 20 людей, серед яких дев’ятеро – діти. У своїй публікації пані посол не уточнила, що удар завдала саме Росія. Це викликало обурення багатьох українців. Зокрема, президент Володимир Зеленський назвав реакцію пані посла «неприємною та слабкою».

6 квітня Бріджит Брінк опублікувала ще один пост, у якому вказала, що по дитячому майданчику у Кривому Розі вдарила саме російська ракета. Вона також висловила співчуття постраждалим та родичам загиблих внаслідок атаки.

10 квітня стало відомо, що Бріджит Брінк подала заяву про відставку з посади посла США в Україні. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на джерела повідомляв, що Бріджит Брінк звільнилась через незгоду з політикою адміністрації Дональда Трампа.

Бріджит Брінк офіційно обіймала посаду Надзвичайного і Повноважного посла США в Україні з 2 червня 2022 року. На цю посаду її призначив тодішній президент США Джо Байден. До цього Брінк була послом США у Словаччині.

1 травня призначили тимчасово повірену у справах США в Україні – Джулі Девіс.