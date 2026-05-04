Велика Британія планує розпочати переговори про приєднання до масштабної кредитної ініціативи Європейського Союзу для підтримки України на загальну суму 90 млрд євро. Про це в понеділок, 4 травня, повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву уряду країни.

У британському уряді зазначили, що цей крок свідчить про посилення оборонної співпраці між європейськими державами на тлі зростаючого тиску з боку США.

Очікується, що під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані 4 травня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявить про намір співпрацювати з ЄС для забезпечення України необхідним військовим обладнанням.

«Позика, затверджена ЄС минулого місяця, має покрити дві третини потреб України на найближчі два роки, причому більша частина цієї суми призначена на військові витрати, оскільки Київ захищається від чотирирічної війни з Росією», – ідеться в повідомленні.

В уряді також вважають, що додаткове фінансування може відкрити можливості для британських підприємств задовольнити нагальні потреби України, зокрема в оборонному секторі.

Крім того, цього тижня Велика Британія планує оголосити новий пакет санкцій проти російських компаній, щоб ускладнити постачання військових ресурсів.

Reuters пригадує, що європейські країни, зокрема Німеччина, Франція та Велика Британія, нещодавно зазнали додаткового тиску з боку Вашингтона після того, як відмовилися приєднатися до війни США та Ізраїлю проти Ірану.

«Коли Велика Британія та Європейський Союз працюють разом, ми всі отримуємо вигоду – і в ці нестабільні часи нам потрібно рухатися далі й швидше у сфері оборони, щоб забезпечити безпеку людей», – зазначив Кір Стармер.

Нагадаємо, 23 квітня Європейський Союз офіційно затвердив надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки, а також ухвалив 20-й пакет санкцій проти Росії.

Уже 26 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що перший транш фінансової допомоги від Євросоюзу у межах пакета на 90 млрд євро спрямують на розвиток оборонного виробництва та захист енергетичної інфраструктури України.