У московську багатоповерхівку, ймовірно, влучив дрон FP-1

У ніч на 4 травня безпілотники атакували Москву. Через загрозу БпЛА російська авіаційна влада запроваджувала тимчасові обмеження в роботі московських аеропортів «Домодєдово» та «Внуково». Про це пишуть моніторингові телеграм-канали.

«За попередніми даними, безпілотник влучив у будівлю в районі Мосфільмовської (вулиці, – ред.). Постраждалих немає. Служби працюють на місці події», – написав мер Москви Сергій Собянін.

За його словами, російська ППО знешкодила два українські безпілотники, що летіли на Москву.

Згідно з аналізом телеграм-каналу Astra, один з дронів влетів у багатоповерховий житловий будинок у ЖК «Дом на Мосфільмовській».

Від місця влучання до будівлі Міноборони РФ лише 3 км, а до Кремля – 7 км, зазначають канали.

Окрім того, мешканці російської Самари вночі бачили проліт дрона над містом. Дрон помітили неподалік території колишньої військової частини. За непідтвердженою інформацією, зараз ця територія належить спецпідрозділу ОМОНу «Смерч» (на транспорті) Управління Росгвардії по Самарській області.

«У Самарській області діє режим “Килим”. Закрито повітряний простір на всіх висотах», – писав місцевий губернатор.

Додамо, що українські військові наразі не коментували нічну атаку на РФ.