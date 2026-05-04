На Київщині водій Peugeot на смерть збив десятирічного хлопчика на самокаті
Поранень внаслідок ДТП зазнав восьмирічний хлопчик
Увечері 3 травня у Фастівському районі водій автомобіля Peugeot на смерть збив десятирічного хлопчика, що їхав на електросамокаті.
Як повідомили в поліції Київщини, смертельна ДТП трапилась о 18:11 по вулиці Чумацькій в селі Гатне.
Попередньо правоохоронці з’ясували, що 37-річний водій автомобіля Peugeot, рухаючись по головній дорозі, на перехресті з вулицею Трояндова, яка є другорядною дорогою, зіткнувся з електросамокатом, на якому їхали двоє дітей.
Унаслідок наїзду десятирічний хлопчик загинув на місці, а восьмирічний – отримав численні травми й був госпіталізований.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ).
Нагадаємо, 22 квітня у центрі Львова 14-річний підліток на електросамокаті збив дворічну дівчинку. Потерпілу дитину із закритою черепно-мозковою травмою та травмою обличчя госпіталізували медики.