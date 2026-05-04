Аварія трапилась в селі Гатне

Увечері 3 травня у Фастівському районі водій автомобіля Peugeot на смерть збив десятирічного хлопчика, що їхав на електросамокаті.

Як повідомили в поліції Київщини, смертельна ДТП трапилась о 18:11 по вулиці Чумацькій в селі Гатне.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що 37-річний водій автомобіля Peugeot, рухаючись по головній дорозі, на перехресті з вулицею Трояндова, яка є другорядною дорогою, зіткнувся з електросамокатом, на якому їхали двоє дітей.

Унаслідок наїзду десятирічний хлопчик загинув на місці, а восьмирічний – отримав численні травми й був госпіталізований.