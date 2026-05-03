Рятувальник евакуйовує хлопчика з будинку в Кривому Розі, 3 травня 2026 рік

Удень неділі, 3 травня, російські війська атакували багатоповерховий будинок у Кривому Розі. Унаслідок удару виникла пожежа, постраждали п’ятеро людей. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його інформацією, російський «шахед» влучив у під’їзд дев’ятиповерхівки. Рятувальники, які прибули на місце події, евакуювали мешканців верхніх поверхів будинку та загасили пожежу.

Наслідки атаки на Кривий Ріг (Фото ДСНС)

«У двох дітей отруєння продуктами горіння, у трьох дорослих ситуативна реакція. Усіх забрала швидка, але вони не тяжкі. Згоріла комора в під’їзді, вибиті вікна. Уже розпочали ліквідацію наслідків», – зазначив Вілкул.

Як повідомлялось, удень 3 травня росіяни завдали удару по гуртожитку Дніпровського національного університету, у якому проживають студенти та переселенці. Через атаку загинув 19-річний хлопець, 11 містян отримали поранення.