Медики надають допомогу постраждалим через атаку на Запоріжжя 3 травня

Увечері неділі, 3 травня, російська армія знову завдала удару по Запоріжжю. Унаслідок атаки поранення дістали щонайменше дев’ятеро людей, серед них – двоє дітей.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа в гаражному кооперативі. Також постраждали запоріжці віком від двох до 67 років. Усім їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, перед атакою влада області попереджала про загрозу атак РФ: о 16:32 повідомлялося про можливі удари швидкісними ракетами, о 16:48 – про загрозу ударних дронів. Близько 17:10 в області було чутно вибухи.

Як повідомлялось, удень 3 травня росіяни завдали удару по гуртожитку Дніпровського національного університету, у якому проживають студенти та переселенці. Через атаку загинув 19-річний хлопець, 11 містян отримали поранення.