Ракета Tomahawk перебуває на озброєнні США з 1983 року

США не розгортатимуть у Німеччині батальйон, оснащений крилатими ракетами Tomahawk з дальністю польоту до 2500 км. Раніше Берлін наполягав на цьому кроці як на важливому елементі стримування Росії. Про це 2 травня повідомила радіостанція Deutsche Welle з посиланням на агентство Reuters та газету Financial Times.

Планувалося, що згаданий батальйон буде розгорнуто до кінця 2026 року як тимчасовий крок – на період, поки європейські країни працюють над створенням власних таких ракет. Відповідні домовленості були досягнуті у 2024 році за часів президентства Джо Байдена та за участі тодішнього канцлера ФРН Олафа Шольца. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив тоді, що цей крок має усунути «прогалину в потенціалі».

За словами німецького експерта з питань безпеки Ніко Ланге, розміщені в Калінінграді російські ракети нині «становлять загрозу» для ФРН. За його словами, Німеччина не має відповідних ракет для створення «контрзагрози». Відтак Європа повинна «якнайшвидше створити цей потенціал» для безпеки країни.

Експерт з питань безпеки Крістіан Мьоллінг додав, що відсутність цього батальйону у ФРН послабить стримувальний потенціал НАТО і тим самим посилить необхідність прямого втручання американців у рамках Північноатлантичного альянсу в разі конфлікту.

Нагадаємо, 1 травня стало відомо, що Пентагон планує вивести 5 тис. своїх військовослужбовців з Німеччини на тлі суперечки між президентом Дональдом Трампом та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем щодо війни з Іраном. Мерц заявив, що Іран принижує США блокуванням Ормузької протоки та затягуванням переговорів. Після цього Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що Мерц «жахливо виконує свою роботу» та має «проблеми різного роду».

Після заяв американського президента головний речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив, що США виведуть 5 тис. військовослужбовців з Німеччини.

За даними Пентагону, у грудні 2025 року на європейських базах постійно дислокувалося близько 68 тис. американських військових, понад половина з них – близько 36,4 тис. – у Німеччині. Загалом Збройні сили США мають близько 20 об’єктів на території Німеччини.

Tomahawk – крилата ракета, що перебуває на озброєнні США з 1983 року. Військові використовують дві версії цієї ракети – Block IV 2006 року та Block V 2021 року. Дальність цих ракет становить близько 1600 км. Запускати Tomahawk можна з корабля, пускових установок, розміщених на колісному чи гусеничному транспорті, автономних багатоцільових бойових машин, мобільних установок тощо.

Характеристики ракети:

швидкість польоту – до 915 км/год;

можлива похибка – до 10 м;

ціна – близько 2 млн доларів.

Ця дозвукова крилата ракета здатна летіти на гранично малих висотах – до 50 м – і при цьому оминати рельєф місцевості.