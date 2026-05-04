Для пацієнтів зі скеруванням лікаря обстеження будуть безкоштовними

В Університетській лікарні ЛНМУ за підтримки МОЗ і ЛОВА відкрили державний МРТ. Для пацієнтів, які матимуть скерування лікаря, обстеження будуть безкоштовними.

Кабінет магнітно-резонансної томографії (МРТ) розташований на території кампусу Мар’яна Панчишина. Пацієнтам доступний повний спектр МРТ-обстежень на сучасному обладнанні – апараті Siemens, що забезпечує високу точність діагностики та комфорт під час процедури. Також передбачена можливість оперативного проходження планових обстежень і цілодобова підтримка для ургентних випадків, повідомили у лікарні.

Кабінет МРТ розташований у кампусі Мар'яна Панчишина на вул. вул. Чернігівська, 7.

Обстеження будуть безкоштовними для пацієнтів за електронним скеруванням лікаря через систему Helsi або записавшись через кол-центр. Водночас доступна і офіційна платна послуга.

Для військовослужбовців виділені окремі години обстеження, щоб забезпечити максимальний комфорт та відсутність черг.

Кабінет працює з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 20:00. Запис здійснюється через кол-центр за номером 0800 301 037. Локація – вул. Чернігівська, 7.