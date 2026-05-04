Гуманітарну допомогу продавали на ринку «7 кілометр»

В Одесі правоохоронці викрили масштабну схему незаконного продажу гуманітарної допомоги, яка призначалася для безкоштовної передачі. Про це у понеділок, 4 травня, повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, до організації оборудки причетні колишній митник, представник благодійної організації та їхній спільник-іноземець. Фігурантам інкримінують незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Йдеться про товари, які надходили з-за кордону через благодійні фонди – зокрема одяг і взуття, що мали безкоштовно передаватися громадянам.

Слідство встановило, що з жовтня минулого року до квітня 2026 року гуманітарні вантажі завозили до Одеси партіями. Після цього їх зберігали на складах, а згодом перевозили на промтоварний ринок «7 кілометр», де реалізовували за гроші. Щоб приховати незаконну діяльність, учасники схеми оформлювали фіктивні документи про передачу допомоги між благодійними організаціями. Насправді ж товар одразу потрапляв у продаж.

Загалом, за даними слідства, було реалізовано понад 50 т гуманітарної допомоги, яку завезли 11 окремими партіями. Орієнтовна вартість цих товарів перевищує 40 млн грн. У межах розслідування правоохоронці провели понад 60 обшуків. Під час слідчих дій вилучили документацію, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони, а також сам товар.

Наразі за рішенням суду підозрюваних взято під варту з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, у квітні правоохоронці викрили схему ввезення в Україну автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Її організував директор одного з благодійних фондів.