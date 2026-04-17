До шахрайської схеми був залучений 44-річний українець та його дружина

Суд у Чехії визнав винними двох громадян України у шахрайстві з соціальними виплатами для біженців. Подружжя привласнило понад 300 тис. крон (понад 615 тис. грн) допомоги за шахрайською схемою. Про це повідомила поліція Чехії.

За даними правоохоронців, з квітня 2023 року 44-річний громадянин України, який мешкав у Моравсько-Сілезькому краї із тимчасовим захистом, оформлював виплати. У заявах він вказував неправдиву інформацію про свої доходи, а також повідомляв про фейкову інвалідність. Протягом майже двох років чоловіку вдалось заволодіти близько 160 тис. крон.

Зазначається, що до шахрайської схеми була залучена також його дружина. Слідство встановило, що 48-річна українка надала неправдиву інформацію. Жінка проживала в Україні впродовж 2023-2025 років, проте подавала електронні заяви на отримання фінансової допомоги, вказуючи, що проживає у Чехії.

Виплати, які вона отримала, мали покривати базові потреби, зокрема вартість житла в Чехії для неї та її доньки, яку вона включала у заявки в перші місяці. За шахрайською схемою жінці вдалося отримати майже 145 тис. крон. Для того щоб отримати соціальні виплати, вона кілька разів приїжджала до Чехії на короткий час. За даними слідства, впродовж двох років подружжя внаслідок афери оформило понад 300 тис. крон незаконних виплат від держави.

Чеський суд визнав українців винними у шахрайстві та призначив чоловіку покарання у вигляді 1 року умовного терміну. Йому також заборонили перебувати у країні протягом 4 років. Його дружину суд також визнав винною у шахрайстві та призначив 6 місяців умовного терміну із забороною в’їзду до Чехії протягом 3 років. Окрім цього, суд забов’язав українську пару повернути отримані гроші, а також у чоловіка вилучили понад 85 тис. крон та понад 3 тис. доларів.

