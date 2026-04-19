Співвласника «Львівського університету бізнесу та права» Ростислава Сопільника виключили з конкурсу на посаду судді Львівського апеляційного суду. Відповідне рішення 16 квітня ухвалила Вища кваліфікаційна комісія суддів України під час засідання, на яке сам кандидат не з’явився. Про це повідомило NGL.media, у пʼятницю, 17 квітня.

38-річний Ростислав Сопільник працює старшим уповноваженим Львівського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, а також йому належить 49% Львівського університету бізнесу та права. 5 лютого стало відомо, що він бере участь у конкурсі на посаду судді Львівського апеляційного суду, однак сам Сопільник отримав негативний висновок від Громадської ради доброчесності. Експерти ради звернули увагу на можливе заниження вартості нерухомості у декларації кандидата.

Йдеться про будинок і земельну ділянку в Сокільниках, що належать його дружині. У документах зазначено, що майно придбали за 1,2 млн грн, тоді як його ринкова вартість може перевищувати 8 млн грн.

Ростислав Сопільник фігурував у розслідуванні NGL.media про можливі зловживання в аспірантурах українських вишів. Після публікації матеріалу Служба безпеки України провела обшуки в університеті та помешканнях його керівництва.

Нагадаємо, в жовтні 2024 року Служба безпеки повідомила, що викрила в університеті бізнесу й права масштабну схему для ухилянтів. За версією слідства, власник університету та ректорат незаконно зараховували на навчання військовозобов'язаних поза межами ліцензованих річних обсягів МОН. За вступ до вишу ухилянти платили від 5 до 8 тис. доларів. Вже в січні 2025 року цю справу закрили, слідчі дійшли висновку, що керівництво вишу не перешкоджало ЗСУ, тому злочину немає.